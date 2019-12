Kronprinsesse Mette-Marit møtte sexforbryteren flere ganger etter dom

Kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein både hjemme hos ham og i Oslo, flere år etter at han tilsto seksuelle overgrep, melder Dagens Næringsliv.

Nå beklager hun at hun ikke undersøkte fortiden hans.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger. Jeg burde undersøkt Epsteins fortid nærmere, og beklager at jeg ikke gjorde det, sier kronprinsesse Mette-Marit i en uttalelse sendt fra slottet til DN.

Jeffrey Epstein tok tidligere i år sitt eget liv etter å ha blitt siktet for seksuelle overgrep og menneskehandel.

Sosiale sammenhenger

Nå innrømmer kronprinsessen at hun mellom 2011 og 2013 møtte Epstein ved flere anledninger gjennom felles bekjente i utlandet. Epstein ble dømt i 2008, etter å ha tilstått å ha betalt en mindreårig kvinne for seksuelle tjenester. Han sonet i 13 måneder.

– Gjennom mitt langvarige arbeid med internasjonale helsespørsmål har jeg sett på nært hold de store skadene seksuelle overgrep påfører barn og kvinner. Vi har alle medansvar for å bekjempe seksuelle overgrep og støtte ofrene, og jeg ønsker å uttrykke min dype sympati og solidaritet med ofrene for de overgrep Jeffrey Epstein har begått, sier Mette-Marit i uttalelsen slottet har sendt til DN på epost.

Slottet opplyser til avisen at møtene mellom de to skjedde i sosiale sammenhenger, og de fleste i USA. Ett var også i Norge.

I 2013 avbrøt kronprinsessen kontakten med milliardæren.

– Kronprinsessen valgte å avslutte kontakten med Epstein i 2013, blant annet fordi hun opplevde at Epstein prøvde å bruke forbindelsen han hadde hatt med kronprinsessen overfor andre personer, forteller slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til DN.

Konspirasjonsteorier

Finansmannen og milliardæren Epstein var siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner. 66-åringen satt varetektsfengslet og var anklaget for menneskehandel og seksuelle overgrep mot unge jenter gjennom en årrekke, inntil han ble funnet død i høysikkerhetsfengslet 10. august i år.

Etter at Epstein ble funnet død på cella, så den føderale fengselsetaten raskt at han så ut til å ha tatt sitt eget liv, noe de også fikk medhold av rettsmedisineren i New York.

Likevel har det versert en rekke konspirasjonsteorier rundt milliardærens dødsfall. Epstein hadde svært høy profil og hadde en rekke kjente og mektige personer i sin omgangskrets.

Fengselsansatte siktet

To fengselansatte, Tova Noel (31) og Michael Thomas (41), er siktet i forbindelse med dødsfallet til mangemilliardæren.

Ifølge New York Times ble de to siktet i forrige måned i forbindelse med dødsfallet. De to var på jobb i fengselet den dagen Epstein tok sitt eget liv i fengselet.

De to er siktet i forbindelse med at de skal ha unnlatt å sjekke innom cella til Jeffrey Epstein ofte nok.