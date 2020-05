Kronprinsparets fond: Fire av ti kroner forsvant i lønn og administrasjon

Kronprinsparet brukte i fjor åtte millioner kroner på gode formål gjennom deres personlige fond. Men godt over tre millioner kroner forsvant i lønn og administrasjon.

På nettsidene til kronsprinsparets fond viser de stolt frem deres store hjertesak med å hjelpe flere unge mennesker som risikerer å falle utenfor samfunnet.

Kraftig inntektsvekst

Ifølge de siste regnskapstallene som nylig ble tilgjengelig, fikk kronprinsparets fond en kraftig inntektsvekst i fjor til totalt 8,3 millioner kroner fra 5,5 millioner kroner.

Pengene kom som gaver fra store selskaper og stiftelser som Egmonts fond og DNB.

Av de totalt åtte millionene kronprinsparet delte ut, gikk omtrent tre millioner kroner til lønn og administrasjon.

I stiftelsens største prosjekt, som kalles FLYT, er formålet å hjelpe unge mennesker som er i ferd med å falle utenfor. Til prosjektet har fondet fått inn 2,25 millioner kroner i gaver og bidrag.

ENGASJERT: Kronprinsparet er tungt engasjert i ungdommer som risikerer å falle utenfor. Her er de med på et videomøte med lærere som måtte være ekstra kreative under skolestengningen. Foto: Det kongelige hoff (NTB scanpix)

Men ifølge regnskapet er pengene gått til ulike formål innenfor prosjektet. 133.400 kroner gått ut til honorar, 252.925 kroner i konsulentbistand og 122.784 kroner gått til reisekostnader inkludert bilgodtgjørelse.

– Vi har en litt komplisert modell, sier daglig leder Irene Lystrup som er daglig leder i Kronprinsparets fond.

Ifølge henne er en viktig del av virksomheten ikke bare penger, men også nettverk og at sekretariatet til fondet brukes direkte inn i prosjektene.

– Kronprinsparets Fond er ikke et tradisjonelt gavetildelende fond. Vi støtter noen få, gode prosjekter med kompetanse, kapital og nettverk. Vi i sekretariatet er tett på prosjektene våre i det daglige, og bistår dem med små og store oppgaver og utfordringer, sier Lystrup til Nettavisen.

Hun forteller til Nettavisen at de bruker nærmere 70 prosent av tiden på arbeidet med prosjektet FLYT, og er godt fornøyd med resultatene fra prosjektet.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Foto: (NTB scanpix)

Over tre mill i administrasjon

I tillegg til honorarer og konsulenter under de ulike prosjektene, er det også brukt 2,8 millioner kroner på lønn, en vekst fra 2,6 millioner kroner i fjor.

Daglig leder alene har en total godtgjørelse på 884.557 kroner. Hun presiserer at selv om det står oppført konsulentbistand på over 250.000 kroner, er dette i stor grad honorar til instruktører.

– Instruktører er lokale, dyktige voksne som leder gruppene med ungdommer, sier Lystrup.