Kryptovaluta har eksplodert - og det kan bare være starten

Kryptovalutaen har eksplodert - og nådde en verdi på over 163.000 kroner

NEW YORK (Nettavisen): Kryptovalutaen Bitcoin gjorde et kraftig byks på onsdag og hoppet opp til sin høyeste verdi på tre år.

Prisen på Bitcoin var ifølge CNBC opp hele 8,6 prosent på onsdag etter børsåpning og Bitcoin hadde dermed en verdi på 18.172 dollar, eller rundt 163.000 norske kroner.

Les også: Ønsker ikke at Trump skal etterforskes - av én helt klar grunn

Det er den høyeste verdien på Bitcoin siden 20. desember 2017. Verdien på Bitcoin nærmer seg dermed toppnotering, som ble nådd i slutten av 2017, da en Bitcoin var verd 19.783 dollar.

Men så kom nedturen. Etter at boblen sprakk, falt Bitcoin ned til bare 3122 dollar senere i 2018.

Les også: Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

- Kan nå 55-60.000 dollar

Så langt i 2020 er Bitcoin derimot opp hele 150 prosent, melder CNBC. Markedsverdien på Bitcoin er også høyere nå enn den var da toppen ble nådd i 2017.

Og ifølge administrerende direktør Michael Novogratz i Galaxy Digital er dette bare starten på oppturen.

Han ser for seg at Bitcoin kan nå verdier som 55 og 60.000 dollar til neste år, fordi han hevder Bitcoin i økende grad nå erstatter gull i investorenes portefølje, skriver CNBC.

Les mer: Bitcoin kan tidobles i rekordfart

Tilhengere av kryptovaluta mener også at ting har endret seg fra sist Bitcoin nådde toppen. De viser blant annet til endringer i selskaper som Fidelity Investments, Square og PayPal. CNBC skriver at PayPal nylig tillot sine brukere å kjøpe, holde på og selge kryptovaluta - og PayPal skal i tillegg tilrettelegge for å handle med kryptovaluta til neste år.

Les: - Dette var tiårets beste investering

PayPal har 26 millioner brukere, og de vil åpne for kjøp og salg med kryptovaluaer som Bitcoin, Etherum, Bitcoin Cash og Litecoin.

Les: Bitcoin har et ekstremt potensial nå

Ved 21-tiden onsdag har Bitcoin på nytt falt under 18.000 dollar og ligger nå på rundt 17.700 dollar.

Reklame 10 kupp du gjør på Black Week-salget til Christiania Glasmagasin