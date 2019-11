Krystallklart krav til politiet: – Kriminelle skal være i fengsel, ikke på gata

Stortingspolitikerne er enige om statsbudsjettet. Der sender de et tydelig signal til politiet og regjeringen: Politiet skal prioriteres opp, og mer synlig politi skal ut i gatene.

Selv når regjeringen har flertall på Stortinget, må det forhandles. Ett av punktene som har vært gjenstand for dragkamper har vært politiet.

I møte med økt vold og ungdomskriminalitet i hovedstaden, har partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF gått sammen om et forslag som gir tydelig signal til regjeringen.

Flere politifolk

Flere politifolk skal ut i gatene, og kriminelle skal bures inn.

KRAV: Peter Christian Frølich (H) er nestleder i justiskomiteen på Stortinget. Foto: Therese Lerøen

– Beskjeden fra oss på Stortinget er krystallklar: Bruk pengene til å styrke politiet i hele landet, sier Høyres Peter Christian Frølich til Nettavisen.

Nettavisen får bekreftet at regjeringspartiene vil legge frem det såkalte verbalforslaget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for neste år. Behandlingen begynner om få dager på Stortinget.

Etter innføring av politireformen er de ulike regionene delt opp i driftsenheter ut fra geografi og befolkning. Det er områdene hvor det bor folk som vil bli prioritert høyest.

– Vi skal ha et tilstedeværende politi som sørger for at kriminelle er i fengsel, ikke på gaten, sier Solveig Horne (Frp) som er medlem i Stortingets justiskomité.

Distriktene skal prioriteres

Venstre-politiker Abid Raja er klar på at formuleringen de er blitt enig om, innebærer en klar styrking for distriktene.

For ham handler ikke dette om å bevilge mer penger, men hvordan pengene brukes.

FORNØYD: Venstre-politiker Abid Raja er fornøyd med Stortingets krav til politiet. Foto: Heidi Schei Lilleås

– Vi er opptatt av at det må være nok politi ute blant folk i distriktene. Det er ikke alt av endringer som må koste penger. Denne setningen er ikke dyr, men den er viktig for hvordan vi fordeler pengene vi bevilger så folk får et godt tilbud nært seg, sier Venstres Abid Raja til Nettavisen.

Ifølge statsbudsjettet er det bevilget 22,1 milliarder kroner til politi og påtalemyndigheten for å bekjempe kriminalitet. Det har vært en økning på omtrent én milliard kroner per år de siste årene.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha et politi som er trygt og nært der folk er, det håper jeg dette signalet fra Stortinget vil bidra til, sier Geir Toskedal fra KrF.

Forslaget er formulert slik:

Flertallet forutsetter at de geografiske driftsenhetene (GDE) i politidistriktene blir høyere prioritert i fordelingene av midlene til politiet og benyttes til å styrke politibemanningen ute ved de ulike tjenestestedene.

