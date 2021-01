Kun 10 gram skiller disse pakkene, men prisforskjellen er nesten 30 prosent

Stjernebacon fra Gilde kommer i to ulike varianter, men kiloprisen for den ene er langt høyere enn den andre.

Før jul skrev Nettavisen at det var baconmangel i Norge på grunn av ekstrem etterspørsel, og en del av svinekjøttet ble prioritert til ribbe. Både Kiwi og Coops butikker sa at de ville være utsolgt for noen varianter i perioder, selv om det fortsatt var bacon å få kjøpt.

Av det Nettavisen erfarer er det litt mer fulle baconhyller medio januar, men prisene overrasker imidlertid.

Skivet Stjernebacon 160 gram koster 9 kroner mer enn 150 gram ternet Stjernebacon hos Extra. Kiloprisen er nesten 30 prosent høyere for skivet bacon.

- Jeg er overrasket. Det er flere priser på dagligvarer som overrasker meg, men jeg tviler ikke på at kjedene har gode tall i bakgrunnen på hva folk kjøper og er villige til å betale, sier Rune Nikolaisen, som driver Gjerrigknark.com.

Les også: Kun smaken skiller disse to, men prisforskjellen er stor

Også hos lavpriskonkurrenten Kiwi er kiloprisen mye høyere for skivet enn ternet bacon.

Priser for Stjernebacon hos Extra og Kiwi mandag ettermiddag:

Skivet 160 gram hos Extra : 32,60 kroner - kilopris 203,75 kroner

: 32,60 kroner - kilopris 203,75 kroner Skivet 140 gram hos Kiwi : 28,50 kroner - kilopris 203,57 kroner

: 28,50 kroner - kilopris 203,57 kroner Ternet 150 gram hos begge kjedene: 23,60 kroner - kilopris 157,33 kroner

Les også: Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen gjør endringer i emballasjen sin

- Ikke kjøp av gammel vane

Nikolaisen tror mange har bestemt seg for hva de skal ha når de går inn i butikken, og er litt blinde for hvilke produkter som ligger ved siden av det de tenker å kjøpe.

- Man bør ikke kjøpe av gammel vane, men heller kikke litt rundt. Mange tror ikke det er så stor forskjell på samme produktene, sier han.

- Det lønner seg å være mottakelig for nye impulser. Du kan fort spare på det, påpeker Nikolaisen.

Les også: Kiwi og Meny gjør helomvending om koronatiltak: Åpner igjen for Trumf-tilbud

Han tror også kjedene sikter seg inn på hva de tror folk handler.

- Til søndagsfrokosten vil folk kanskje ha skivet bacon, mens ternet er for dem som ønsker det mer lettvint. Det er forskjellig målpublikum, sier han.

- Kampanje

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier det kan være mange faktorer som spiller inn, og som har skapt denne prisforskjellen.

- Mest trolig har det vært kampanje eller priskrig på ternet bacon, som gjør at den nå har en unormalt lav pris og selges med tap, mens skivet bacon har et mer normalt prisbilde, sier han.

- Vi kan forstå at dette kan virke ulogisk for utenforstående, som opplever dette som to tilnærmet like produkter, sier Kristiansen.

Les også: Vitamin D kan spille en stor, positiv rolle om du utvikler kreft: – Er med på å hemme prosessen (+)

Også Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, påpeker at prisforskjellen skyldes en kampanje.

- Ternet stjernebacon er et av produktene som har vært med i Kiwis kampanjer i 2020. I perioder med kampanje kan varer få en svært lav pris, og føre til at det blir forskjell i kilopris, sier hun.

Arvin opplyser at prisen på denne varen var 28,80 kroner før priskuttet, men sier den fortsatt har en kunstig lav pris.

- Vi forstår at kundene kan lurer på hvorfor kiloprisen er forskjellig, men de skal ha tillit til at vi har de laveste prisene til enhver tid, sier hun.

Merk at prisene kan ha endret seg siden Nettavisen sjekket prisene i 16-tiden mandag ettermiddag.

Les også: Stadig færre Gilde-produkter i dagligvarehyllene: - Det er krevende for oss

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg