Kun 10 øre skiller den største og minste pakken: - Du er nødt til å følge med

Stor prisforskjell på kiloprisen, men kun ti øre skiller 400 gram og 600 gram Soft Flora hos Kiwi og Rema. Butikkene skylder på prispress, men eksperter mener butikkene tjener på det, og ber folk følge med.

- Jeg har tidligere lagt merke til at pakkene plasseres på ulike steder i butikken, så folk ikke legger merke til det. Vet ikke om jeg skal kalle det lureri jeg. Butikkene har jo alltid en grunn, men dette viser bare at du er nødt til å følge med og ikke ta det første og beste du ser, sier Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, til Nettavisen.

Nikolaisen påpeker at dette ikke er det eneste tilfellet hvor det er svært liten prisforskjell mellom en stor og liten pakke av en vare.

- Dette er ikke noe nytt. Jeg har sett samme tendens på flere produkter tidligere, blant annet på Bremykt, sier han, og kommer med en oppfordring:

GJERRIGKNARK: Rune Nikolaisen sier at ikke alle får med seg de små prisforskjellene mellom stor og liten pakning av en vare. Foto: Bjørn Kenneth Muggerud

- Du er nødt til å følge med, og lurt å se på kiloprisen. Det at det er lett å ta feil og det tror jeg noen butikker spiller på, sier han.

Butikkene tjener på det

Økonomiprofessor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole trekker fram innkjøpsprisdebatten, som har gått på at Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, har hatt lavere innkjøpspris på flere varer enn konkurrentene.

- Man skulle tro at lavere innkjøpspriser betyr at produktene selges for en lavere pris enn hos konkurrentene, men om det ikke gjør det, så betyr det at noen tjener mer penger enn andre, sier han til Nettavisen.

- Det er eierne som stikker av med moroa, for de deler ikke fordelen av den lave innkjøpsprisen med kundene, de beholder den selv, sier Andreassen.

Når det gjelder smørtypen Soft Flora er det et produkt som er et typisk rutinekjøp.

- Folk håper og tror det ikke er noe stor forskjell på stor og liten pakke, og så tar man det produktet man vil ha uten å reflektere over prisene, sier han.

KJØPER DET MAN BRUKER: Tor W. Andreassen, økonomiprofessor ved NHH, sier at mange som regel kjøper det man har brukt tidligere. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

- Gjemmer de ikke bort

Nora Helgesen, kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, avviser at de gjemmer bort varene for å skjule prisforskjellene. Hun forteller at hos Kiwi er begge variantene plassert i melkekjølen sammen med annen margarin og smør.

- Vi gjemmer selvsagt ikke bort noen av variantene. Vi skal tilby de varene kundene våre vil ha, sier hun.

Hun forteller at de merker både kilopris og stykkpris tydelig, så det skal komme godt fram hva prisforskjellen på varene er.

- At vi solgte 24.000 stk. av varianten med lavest kilopris og 6000 av den lille i forrige uke, viser at dette er noe kundene får med seg, sier hun.

Den store varianten har nå en svært unormal lav pris, forteller hun.

- Det kommer av at det er sterkt prispress på den største, og det har det vært i lang tid nå. Det er en populær vare, og derfor er det sterkt prispress på denne sier hun.

Flere kjøper stor pakke

Også Harald Brun, innkjøpscontroller i Rema 1000, sier at den minimale prisforskjellen skyldes prispress.

- Her følger vi markedet, og når vi konkurrerer hardt på pris så dukker disse litt sære tilfellene opp. Det er nok den lille som er normalpriset, mens den store er billigere på grunn av prispress, forklarer han.

I forrige uke solgte Rema 1000 tilsammen 30.734 enheter av Soft Flora, og cirka 75 prosent av disse var av den store pakningen.

Helgesen i Kiwi sier at de har begge pakkene, både 400 og 600 gram, så folk skal kunne velge. Selv om det er liten prisforskjell på pakkene, er det på Kiwi og Rema 23,83 kroner billigere kilopris for pakken på 600 gram.

- Hovedregelen er at den største skal ha lavest kilopris og den minste lavest enhetspris, og så kan man velge det produktet man har mest behov for, sier Helgesen.

- Tøff konkurranse

Hos Coops lavpriskjede Extra er det samme pris for 400 gram som hos Kiwi og Rema, men prisen for den største pakken er imidlertid 1 krone og 10 øre dyrere. Selv om den koster én krone mer enn hos Kiwi og Rema, er den på 620 gram og ikke 600 gram, så det er liten forskjell i kilopris mellom kjedene.

- Det er tøff konkurranse som gjør at man noen ganger får ulogiske priser. Det skal uansett lønne seg å kjøpe et stort produkt, men jeg skjønner at folk stusser over at det er så liten forskjell, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

MER VEKT: Den største pakningen med Soft Flora fra Extra er 20 gram tyngre enn Rema og Kiwi sin største. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Han sier at det er vanligvis ikke så liten prisforskjell mellom den minste og den største pakken.

- Det kan ha sammenheng med at noen har hatt tilbud på produktet, og så presses prisene og prisen henger igjen en stund før den går tilbake til normalen. Dette er også et populært produkt mange handler, og det gjør også at det noen ganger blir ekstra tøff priskonkurranse på enkeltprodukter. Prisene varierer hele tiden, sier han.

