Kun smaken skiller disse to, men prisforskjellen er stor

Foretrekker du yoghurt med jordbærsmak foran vanilje, må du betale mye mer for kilosprisen.

Etter at Nettavisen skrev om at det var stor forskjell på kiloprisen for vaniljeyoughurt fra Tine, satte kjedene ned prisene. Nå er det kun få ører som skiller kiloprisen - uavhengig av hvilken størrelse på yoghurtbegeret du velger.

Det som imidlertid er oppsiktsvekkende nå, er at det er veldig ulik kilopris på yoghurt med vaniljesmak og andre smaker på Tines yoghurt hos Rema og Kiwi.

Merk at prisen for et beger med vaniljeyoghurt på 850 gram selges kun på Rema.

- Lider

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, er ikke overrasket over at kjedene justerte prisene på vaniljeyoghurten etter Nettavisens sak, men unnlot å gjøre det på varene som ikke ble omtalt spesifikt.

- Det virker som at de er kjappe til å endre på det når noen pirker borti. Men det viser jo at den stille forbruker lider, om man bare kjøper en vare uten å tenke noe særlig over prisen, sier han.

Han reagerer imidlertid på at det er stor prisforskjell mellom smakene.

- Som forbruker må man jo føle seg litt lurt, sier han.

GJERRIGKNARK: Rune Nikolaisen mener det er rart at det er ulik pris på de ulike smakene av samme type yoghurt. Foto: Bjørn Kenneth Muggerud

Tjener på ubevisste kunder

NHH-professor Øystein Forås, som er ekspert på dagligvarebransjen, mener det kan være flere årsaker til den store prisforskjellen mellom smakene på Tines yoghurt.

- En mulig forklaring er at de skiller på prisbevisste kunder og de som ikke er det. De prøver å tjene penger på de ubevisste kundene, sier han.

Forås tror ikke det er sånn at alle liker jordbærsmak bedre enn vanilje, men kjedene vil tjene på at kunder som tar det de helst vil ha uten å tenke på pris.

- Det er ikke for å lure kundene, men kjedene sitter igjen med større margin på den type yoghurt som er dyrest, sier han.

En annen årsak kan være prispress på vaniljeyoghurt. Da blir imidlertid spørsmålet hva som fører til at det er mer prispress på vaniljesmak kontra jordbærsmak. I denne saken er det ganske tydelig, siden prisene på vaniljeyoghurt ble satt ned etter Nettavisen satte fokus på prisforskjellen på ulike størrelser på samme smak.

Også Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet, sier at Forbrukerrådet ikke er overrasket over at det kan være prisforskjeller på nokså like produkter.

- Det kan skyldes ulik pris på råvare, forskjeller i produksjonskostnader ut fra volum eller ulik etterspørsel. Det er fri prissetting på varer, sier han.

MÅ FØLGE MED: Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet, sier at det beste rådet til forbrukerne er å sjekke prisene, og gjerne sammenligne flere varer, før du kjøper noe. Foto: John Trygve Tollefsen (Forbrukerrådet)

- Prispress

Nora Helgesen, kommunikasjonsrådgiver hos Kiwi, forklarer hvorfor det er så stor prisforskjell på smakene.

- Forklaringen er rett og slett at det er et sterkt prispress på vaniljeyoghurt. Det er en populær vare, sier hun.

Hun forteller at vaniljeyoghurten har en kunstig lav pris, men på grunn av prispresset er denne smakstypen en del rimeligere enn for eksempel jordbæryoghurt og yoghurt med smak av melom og pasjonsfrukt.

Også Rema 1000 forklarer årsaken til at det er stor prisforskjell på smakene hos dem.

- Det er til enhver tid noen varer det er skikkelig prispress på, så de kan ligge unaturlig lavt i perioder – slik som i dette tilfellet. Kundene kan altså benytte seg av knivingen mellom lavpriskjedene, og betale mindre for yoghurten sin, svarer Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

Nikolaisen i Gjerrigknark.com mener kjedenes forklaring er bare en unnskyldning.

- De sier jo det samme når det er andre yoghurttyper også. Forbrukerne har jo ingen mulighet til å etterprøve årsaken de oppgir, sier han.

- Oppfordringen må være å følge nøye med, og kanskje velge en annen vare enn du tenkte i utgangspunktet, sier Nikolaisen.