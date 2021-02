Kun Stavanger har skjenkeforbud: – Litt Donald Duck

I den tørrlagte oljebyen må du kun kjøre et kvarter for å få en øl til maten. – Ikke noe Las Vegas, sier Sandnes-varaordføreren.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Så fort Sandnes kommune, sammen med Sola og Randaberg, åpnet for skjenking i forrige uke, rant bestillingene inn hos restauranten Delikatessen. Spisestedet i Sandnes hadde fulle hus både fredag og lørdag.

– Det er lenge siden jeg har fått så mange bookinger på en gang, sier daglig leder Christel Thulin.

Hun sier at det kom en del gjester reisende fra Stavanger.

– Jeg følte ikke at det var store masser av Stavanger-folk som kom for å drikke vin, men vi merket at gjestene generelt satte ekstra stor pris på et glass til maten i helgen, sier Thulin.

Kun Stavanger sier nei til skjenking

Kommunene Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg ligger med svært kort avstand fra hverandre. Totalt bor det over 260.000 innbygger i det som utgjør Nord-Jæren, og det er ikke unormalt at folk er innom flere av kommunene i løpet av en uke med jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Ordførerne i de ulike kommunene har samarbeidet tett gjennom koronapandemien, og har flere ganger kommunisert i fellesskap på pressekonferanser og i meddelelser til innbyggerne på Nord-Jæren.

Men i forrige uke tok enigheten mellom ordførerne slutt: I dag kan du drikke øl og gå på treningssenter i Sandnes, men ikke i Stavanger.

Stavanger-komiker Rune Bjerga understreker at han respekterer reglene, men sier han kan forstå at enkelte er frustrert og oppgitt over alle tiltak, regler og anbefalinger lokalt og nasjonalt.

– En dag er det slik, en annen dag slik. Enkelt oppsummert: Det er møkkatider for oss alle, litt Donald Duck, sier Bjerga og fortsetter:

– Jeg er ikke noen smittevern-ekspert, og forbudet stopper sikkert de store mengdene, selv om enkeltpersoner selvfølgelig bare kan dra til en annen kommune. Det er nok en del øl-flyktninger.

Komikeren sier han har vondt av restaurant- og utelivsbransjen i Stavanger, hvor mange nå holder stengt fram til de får servere vin og øl igjen.

– Folk jeg snakker med sier at det rent økonomisk svarer seg å legge ned, fordi det er mer kostbart å åpne, vente og stenge hele tiden. Situasjonen er sammensatt og sykt vanskelig, sier Bjerga.

Delikatessen-sjef Thulin i Sandnes sier at skjenkestoppen etter nyttår var overraskende, og at hun er glad for at hun nå har lov til å servere alkohol igjen.

– Det er greit med noen restriksjoner, men det er ganske stor forskjell på et fullt utested og å ta et glass vin eller en øl til maten, sier Thulin.

Stavanger-ordføreren hinter om skjenke-åpning denne uken

Til tross for faglige råd fra smittevernoverleger og jurister i de fire kommunene om å holde igjen lettelsene, valgte tre av kommunene å åpne for trening og skjenking. Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger har foreløpig valgt å vente.

– Jeg synes helt klart at det er viktig at vi er koordinert. Samtidig har vi i en annen situasjon i Stavanger enn i for eksempel Randaberg, som har tre serveringssteder. Her i Stavanger har vi over 200. Det er et annet risikobilde ved å åpne opp her enn i noen av de andre kommunene. Derfor har vi hatt en annen tilnærming, for vi vet at det har vært smitte i utelivet tidligere, sier Nordtun.

– Men nå kan du kjøre 10-15 minutter fra Stavanger for å ta en pils i Sandnes dersom du ønsker det. Tror du ikke dette går løs på motivasjonen og dugnadsånden til innbyggerne i Stavanger?

– Det er en risiko for at det går løs på motivasjonen, og derfor bør tiltakene samsvare med smittesituasjonen for at de skal ha legitimitet i befolkningen. Når regjeringen gjorde tiltak for å hindre importsmitte, har det gjort situasjonen mer oversiktlig for oss.

I forrige uke varslet ordføreren at Stavanger vil ta en ny kikk på tiltakene sett opp mot smittetallene. De er svært lave, sammenliknet med situasjonen for noen uker siden.

– Betyr det at folk kan drikke øl i Stavanger i løpet av denne uken?

– Ja, det er sannsynlig at vi vil ha like tiltak i alle kommunene denne uken, dersom ikke noe ekstraordinært skjer, sier Nordtun.

Sandnes-varaordfører: – Ikke helt Las Vegas

I Sandnes kan serveringssteder som har eget kjøkken og fast bordplassering få skjenke alkohol fram til klokken 22. Dette til tross for at forskriftsgruppa i regionen bestående av smittevernoverleger og jurister anbefalte kommunene fortsatt skjenkestopp.

– Vi forholder oss til Stortingets vedtak, som sier at kommuner med lav eller ingen smitte kan åpne for øl og vin i forbindelse med matservering. Det virker kanskje dramatisk i mediene når kommunene går i ulike retninger, men det er ikke helt Las Vegas i Sandnes heller altså, sier varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes.

Han mener det er mange hensyn som skal veies, og sier at hensynet til næringslivet og de ansatte i restaurantbransjen var en viktig del av grunnen til at Sandnes åpnet kranene. Borgli gleder seg over at restaurantene kan få holde åpent og servere alkohol.

– Jeg skal ut til helgen og spise jeg også. Da blir det gjerne et glass vin til maten, sier Borgli.

