Kundene raser over julevarer i butikk: - Ødelegger julestemningen

Europris har allerede sendt ut julevarer til sine butikker.

Billig-kjeden Europris, som har over 260 butikker rundt omkring i Norge, har allerede nå begynt å selge enkelte julevarer som pepperkaker og godteri-julestrømper. Dette til tross for at det er september og tre måneder til jul.

«Snakk om å ødelegge julestemningen til folk», kommenterer en av Europris-kundene i Facebook-innlegget til Europris Finnsnes i Troms.

- Har det tullet helt?



Torsdag postet butikken nemlig et innlegg på Facebook, hvor de viste bilder av at de har lagt ut julevarer for salgs i butikkene sine allerede - midt i september. Det fikk kundene til å rase.

«Dette ødelegger for julestemningen som skal bli senere. Neste år så begynner dere vel i juni», skriver en.

«Dere er klar over at vi er i september?!? Hadde håpet at vi ikke skulle være lei jula før desember i år...», skriver en annen.

«Har det tullet helt for Europris?», skriver en tredje.

Dette er imidlertid ikke første gang Europris får kritikk for at julevarer kommer i butikk i september. I fjor skrev Nettavisen om at flere sa de ville slutte å handle hos kjeden på grunn av tidlig salg av julevarer.

- Litt for tidlig



Markedsdirektør i Europris, Boye Borgersen, forteller til Nettavisen at de sentralt ikke har gitt beskjed om å sette ut julevarer allerede nå.

- Dette er ikke i henhold til føringene vi har gitt. Det er litt for tidlig å sette ut nå i september. Derfor har vi sagt at butikkene kan starte som smått fra 1. oktober, sier han til Nettavisen.

Han forteller at butikken på Finnsnes mottok både pepperkaker og godteri-julestrømper torsdag.

I løpet av neste uke skal alle Europris-butikkene ha fått leveringer av fakkelbokser, marsipan, julegodteri og pepperkaker, som de kan sette ut fra 1. oktober.

- Våre julebutikker skal være 100 prosent oppe og gå 3. november, forteller han.

Selv om også oktober er lang tid før jul, er det kundene som bestemmer.

- Hvis mange ønsker å kjøpe pepperkaker og marsipan i oktober, så må de jo få lov til det. De som synes det er for tidlig får bare vente, sier han.

Nettavisen har vært i kontakt med både butikksjef og daglig leder ved Europris Finnsnes, som ikke ønsker å uttale seg i saken. De slettet også innlegget på Facebook etter Nettavisen tok kontakt.