Kunder raser etter e-post om refusjon av Norwegian. Norwegian jobber med å rette opp feilen.

- Unnskyld, @fly_Norwegian. Hvor uprofesjonelt er det mulig å opptre i omgangen med kundene deres.

Det skriver tidligere TV 2-profil Davy Wathne på Twitter. Han er en av mange som har tatt til tastene etter at Norwegian har sendt ut en e-post til sine kunder med informasjon om refusjon av billetter som ikke kan brukes på grunn av koronaviruset.

- Flott at @Fly_Norwegian tilbyr passasjerene cashpoints for kansellerte fly eller refunderer billettpengene for flighter som aldri ble gjenomført. Men hvor imponerende og kundevennlig er det når det er teknisk umulig å velge alternativ B?

Sent tirsdag kveld melder Wathne på Twitter at Norwegian har sendt en ny mail med en link som fungerer for å kunne refundere billetter.

- Veldig tungvint

Som følge av koronakrisen har flyselskapet sett seg nødt til å kansellere flere tusen avganger. Ifølge NTB er over 8.000 ansatte i skandinavia, Europa og USA permittert, og 380 kabinansatte i Sverige har ifølge DN fått varsel om oppsigelse.

Dersom du opplever at flyet ditt er kansellert skal du hos Norwegian kunne velge mellom å få en vanlig refusjon av billetten, og refusjon i form av 20 prosent cash points.

I e-posten som nå er sendt ut får kundene valget mellom å klikke på en lenke der de får cash points for reisen, og en lenke som skal ta dem til et skjema for vanlig refusjon. Ifølge meldingene på sosiale medier er det sistnevnte som altså ikke fungerer.

- Virker veldig tungvindt når vi er flere som har mottatt en link som ikke fungerer for refusjon...»broken Link». Skal ikke velge cash points av den grunn iallefall, skriver en Facebook-bruker.

- Dere gjør det veldig vanskelig. Burde kunne forvente mer av deres service ved kansellerte reiser. Jeg har bedt om refundering av mine utgifter, tre uker etterpå får jeg en epost med spørsmål om jeg vil ha cashpoints eller penger refundert. Linken til skjemaet fungerer ikke. Mener dere at jeg skal svare på spansk???? Skjerp dere Norwegian, skriver en annen.

Flere poengterer også at de i forkant av denne mailen har opplevd det som tungvint å få tilbake penger av Norwegian, og at det har tatt lang tid å få noe svar fra dem.

Norwegian: - Bare å beklage

- Det stemmer at en e-post ble sendt ut til kunder for kort tid siden med en link som ikke fungerer. Her er det bare å beklage - dessverre er det snakk om en systemfeil som vi jobber med å rette opp i nå, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian.

Hun sier de vil sende ut ny informasjon med riktige lenker til sine kunder så snart som mulig.

- Vi er lei oss for forvirringen dette har skapt, sier hun.

Videre viser hun til Norwegians nettsider for informasjon om endring av billetter, refusjon og annet.

- Kundesenteret vårt jobber på spreng for å hjelpe kunder som har blitt berørt av kanselleringer eller som ønsker å endre på billettene sine. Dessverre kan det ta litt lengre tid enn vanlig å få tilbakemelding, noe vi ber om forståelse for i denne ekstremt krevende situasjonen.

- Ekstraordinære tilfeller

Også tidligere har Norwegian fått kritikk for en e-post sendt ut til kundene under koronakrisen. Da hadde de sendt ut en e-post der det kun var opplyst om muligheten for å få cash points for reisen. Reisejurist Rolf Forsdahl mente da at tilbudet var villedende da det ikke kom frem at kundene hadde krav på refusjon, mens Norwegian svarte med at de var i en ekstraordinær situasjon der de forsøkte å finne gode løsninger.

– De aller fleste som er ute og reiser er dekt av en reiseforsikring. Det er i slike, ekstraordinære tilfeller at man skal benytte seg av reiseforsikringen. Dette er noe alle i hele flybransjen oppfordrer til akkurat nå. Nå bruker vi alle tilgjengelig ressurser vi har som ikke er permittert for å tilrettelegge for at så mange nordmenn som mulig kommer seg hjem til Norge så fort som mulig, sier Gibson i Norwegian til Nettavisen den gangen.

- Krise

Koronakrisen har rammet flytrafikken hardt. Norwegian har sett seg nødt til å kansellere flere tusen avganger, og ifølge NTB er over 8.000 ansatte i skandinavia, Europa og USA permittert.

I mars la regjeringen frem sin krisepakke på seks milliarder kroner til luftfarten. Her var det lagt opp til at Norwegian kunne stikke av med 3 milliarder. Likevel uttalte Norwegians toppsjef Jacob Schram at dette er en krise for hele luftfarten.

Nettavisen skrev tidligere tirsdag om de seneste passasjertallene fra Avinor, som viste en nedgang på 93 prosent for flytrafikken når forrige uke sammenlignes med tilsvarende uke for ett år siden.

Søndag 5. april var det drøyt 8000 passasjerer innom norske flyplasser, mot nesten 167.000 passasjerer i den tilsvarende søndagen i 2019.

