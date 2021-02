Kursene stuper for grønne aksjer

Fornybar-aksjene er i fritt fall.

Selskaper som Otovo, Aker Carbon Capture og Rec Silicon har alle falt med nær tosifrede prosenttall tirsdag ettermiddag. De får følge av en rekke aksjer med grønn profil.

Tidligere på dagen gikk megler og finansprofil Jan Petter Sissener ut og oppfordret til å kvitte seg med slike aksjer.

- Verden er full av fattige folk som aldri tok gevinst. Selg aksjene, sa Sissener til Finansavisen.

Så mye har et knippe av aksjene falt siden Oslo Børs åpnet kl. 9 tirsdag (tallene er fra ca. kl. 14.30):

Aker Offshore Wind (eid av Kjell Inge Røkke): - 11 prosent

Aker Carbon Capture (også Røkke-eid): - 14,6 prosent

Rec Silicon (Røkkes Aker er blant eierne): - 10 prosent

Otovo (solcellepanel-produsent): - 8,5 prosent

Saga Pure (Øystein Stray Spetalen er eier): - 9,4 prosent

Nel (hydrogen): - 6 prosent

Scatec: - 4 prosent

- Har hatt en helt syk verdifastsettelse



Aksjene er blant de hyppigste omsatte i småsparer-markedet, og mange av dem er blitt børsnotert i løpet av det siste året.

Man må vite hva man har kjøpt og hvorfor, poengterer Jan Petter Sissener, som mener at dagens kursfall er en korreksjon, men at den kommer til å sitte i en stund:

- Pengene har tørket opp litt nå. Mange av disse selskapene på Euronext-indeksen har en altfor høy verdifastsettelse, som kun er basert på at det finnes en annen kjøper nede i veien, i stedet for at verdien faktisk kan regnes hjem, sier Sissener til Nettavisen.

Ifølge Tor Henrik Thorsen, porteføljeforvalter i Fondsfinans Kapitalforvaltning, er ikke fallet så voldsomt som det kan virke:

- Det kan virke ekstremt nå som mange aksjer har falt 20-30 prosent, men for å ta Nel som et eksempel, så må vi ikke lenger tilbake enn 22. desember i fjor for å finne sist gang aksjen sto i dagens kurs. Den korreksjonen vi nå får har dermed kun vært på den voldsomme oppgangen vi har hatt i 2021, sier Thorsen til DN.

Sissener tror markedet blir mer balansert etter hvert:

- Veldig mange i dette grønne racet aner ikke hva de har kjøpt. Mange av selskapene er veldig venture-preget og har en helt syk verdifastsettelse. Det kommer en mulighet etter hvert til å kjøpe de gode aksjene til en riktigere pris, sier Sissener.

Snur seg mot råvare-aksjer

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet ser flere forklaringer på kursfallene i fornybar-sektoren:

- De lange rentene i USA har steget kraftig - det betyr at finansieringskotsnadene til selskapene stiger. Da blir det mer ufordelaktig å ha høy gjeld og ingen inntjening, som jo preger mange av disse selskapene.

Investorene har derfor snudd seg mot mer sykliske aksjer (råvare-aksjer), som vises ved at for eksempel Hydro, Aker BP og DNB stiger mens de grønne faller, påpeker Johannesen.

- Det er en tydelig sektor-rotasjon. Aluminium og olje går bra, basert på større optimisme i markedet.

På den måten får investorene også raskere tilgang til kontantstrømmen. Johanessen ser også tenget til dette ved at mange har solgt seg ut:

- Vi ser gevinstsikringer fra større investorer, som altså har trukket seg ut av sine opprinnelige posisjoner, sier Mads Johannesen.

