Kurt Nilsen håver inn på julekonserter

Like sikkert som at julaften kommer i desember, er at flere av Kurt Nilsens julekonserter også i år nærmer seg utsolgt.

Bergenseren legger i disse dager ut på en storstilt juleturne over store deler av landet. Startskuddet går i Tønsberg, før han skal innom byer som Bodø, Trondheim og Oslo. Han avslutter med åtte konserter i Bergen.

Totalt holder han 26 konserter i november og desember. På flere steder synger Nilsen to ganger på en kveld for å ta unna etterspørselen. Slikt blir det kroner av.

Soper inn nær 26 mill.

JULEKONGEN: Pengene fra Kurt Nilsen julekonserter triller inn. Foto: NRK

Så langt har han solgt 43.000 billetter. Den rimeligste normalbilletten koster 535 kroner, og den dyreste selges til over 1.100 kroner. Hvis vi legger til grunn at én billett i snitt koster 600 kroner, tilsvarer det 25,8 millioner kroner i rene billettinntekter.

- Det er klart at når så mange mennesker kommer så blir det en høy omsetning. Det viktigste er uansett at vi gir folk den beste konsertopplevelsen vi klarer, sier Nilsens manager Jan Fredrik Karlsen.

Karlsen mener julekonserten har blitt en tradisjon for mange.

- Vi tar ingenting for gitt. Vi forventer heller ikke at konsertene skal bli utsolgt, men vi må bare få takke publikum for at de kommer tilbake igjen og igjen, fortsetter Karlsen.

Sommerturné

- Vi starter juleturneen i Tønsberg i dag, og skal nå være på veien frem til lille julaften. Det gleder vi oss stort til. Å starte turneen med et såpass godt billettsalg som det her, er helt utrolig, sier Karlsen.

I år er det tiende året på rad at Nilsen holder julekonserter her til lands, etter at han slapp julealbumet «Have Yourself A Merry Little Christmas» i 2010.

Juleturneen er bergenserens viktigste inntektskilde, men Karlsen avviser at Nilsen hviler på sine laurbær ellers i året.

- Kurt gjør masse hele tiden. Han skriver egen musikk og har levd av det siden 2003. Vi kom også rett fra en sommerturné med Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askil Holm hvor vi gjorde 30 jobber, sier Karlsen.

Manageren legger til at det det kommer ny musikk fra Nilsen, uten at han kan røpe når.

Kan bli ny rekord

DEN GANG DA: Kurt Nilsen slo gjennom som 24-åring i 2003 da han vant den første utgaven av TV 2-sendte «Idol». Foto: (Youtube/TV 2)

Nilsen slo gjennom som 24-åring i 2003 da han vant den første utgaven av TV 2-sendte «Idol». Året etter vant han det første «Verdens Idol». Siden da har karrieren til den tidligere rørleggeren, steget opp mot stjernehimmelen.

I fjor omsatte selskapet til Nilsen, Lord Records, for 10,3 millioner kroner, og driftsresultatet endte på 8,3 millioner kroner. Da solgte Nilsen 46.000 billetter til julekonsertene. 2018 var ingen ny omsetningsrekord, men det kan det bli i år.

- Vi kan selge mellom 47.000 til 50.000 billetter i år og etter alle solemerker kommer vi til å gjøre det. Vi selger flere billetter, fordi vi har lagt inn en ekstra by, og skal holde to konserter i Skien. I tillegg har Oslo spektrum bygget ut, også det gjør at vi har flere billetter, sier Karlsen.

Hvis Nilsen skulle selge ut 50.000 billetter, tilsvarer det billettinntekter på 30 millioner kroner.

Har blitt en juletradisjon

- Jeg føler ikke at det er å ta munnen for full når jeg sier at Kurts julealbum har blitt en moderne juleklassiker. Jul er fylt opp med masse tradisjoner og julemusikk er en del av tradisjonene. Denne plata har åpenbart blitt en del av juletradisjonene i Norge, fortsetter han.

Karlsen sier at Nilsen selv ikke kan kommentere saken. Han er travelt opptatt med forberedelsene til konsertene.