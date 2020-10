Kutter nettolønnsordningen: – Et svik

Den kriserammede sjøfartsnæringen får saftige kutt i statsbudsjettet.

Nettolønnsordningen er en særordning for å sikre at norske rederier bruker norske sjøfolk. Regjeringen foreslår å kutte denne ordningen i statsbudsjettet med 127 millioner kroner for hele året.

Denne ordningen har blitt hyllet av både forbund for sjøfolk, men vel så mye fra rederiene.

Les mer: Knallharde krav fra Listhaug: - Norge må slutte å sponse Sverige

– Dette forslaget er intet annet enn en skandale. Her velger regjeringen å sparke en maritim næring som allerede ligger nede. Det viser at deres løfter om å satse på havet bare var tomme ord, sier leder Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Forbundet føler seg lurt, etter regjeringen lenge har snakket varmt om ordningen - og til og med lovfestet den i 2017.

Les alt om statsbudsjettet i Nettavisens nyhetsstudio.

– Vi anser dette som et svik mot sjøfolk, rederier og hele den maritime næringen. Det vitner om en tankeløshet i politikken som kommer ut ifra Næringsdepartementet, sier Sande til Nettavisen.

De mener konsekvensen av dette forslaget vil være at norske sjøfolk blir byttet ut med mannskap fra lavkostland, og at viktig kompetanse for fremtiden dermed går tapt.