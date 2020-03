Kutter renta i USA

Den amerikanske sentralbaken kuttet tirsdag renta med 0,5 prosent, på grunn av coronaviruset, melder CNBC.

Analytikere i finansgiganten Goldman Sachs skrev søndag at de forventer rentekutt både i USA, Storbritannia, Canada, Australia, India og Sør-Korea.

Også flere lands regjeringer varsler økonomiske krisetiltak. Regjeringen i Italia lover både skattekutt og større overføringer til helsevesenet.

Nordea setter ned fastrenten

Tirsdag kom også nyheten om at Nordea Norge setter ned fastrenten på lån med tre, fem og ti års bindingstid. Fastrentene vil nå være lavere enn flytende rente.

– Det har vært en tydelig nedgang i markedet for lange renter den siste perioden, knyttet til usikkerhet rundt koronaviruset. Vi her derfor valgt å sette ned samtlige av våre fastrentesatser, sier John Sætre, leder for personmarkedet.

Fastrentesatsene reduseres med 0,15 prosentpoeng. Beste fastrente for kundene i kundegruppen UNG eller Premium blir etter kuttet 2,70 prosent med tre og fem års binding og 2,80 prosent med ti års binding.

Det er rundt 5 prosent, eller 1 av 20 kunder, som velger fastrente i dag.