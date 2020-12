Kutter testkapasitet midt i kraftig smitteøkning: – Helt uakseptabelt

Skien kommune opplever en kraftig økning i smitte. Men flere får ikke testet seg, fordi kommunen har kuttet kapasiteten i julen.

22. desember ble det registrert 41 nye smittetilfeller i Skien kommune. Dagen etter ble det 15. På julaften kom det også 15 nye tilfeller.

Men samtidig som kommunen opplever en kraftig økning i smitte, har testkapasiteten blitt redusert. Det opplyser kommunen selv.

– Vi har kuttet drop-in i julen på grunn av kapasitetsutfordringer, skriver kommunikasjonssjef Anne Spånem i Skien kommune i en SMS til Nettavisen.

Kommunen har også kuttet ut booking av time på nettet.

Tre personer Nettavisen har snakket med, opplyser at det var vanskelig å ordne seg time, og at de måtte vente veldig lenge på koronatelefonen ettersom booking av time på nettet er stengt. Alle måtte vente mellom to til tre dager for å få testet seg.

Kommunen opplyser selv at folk må påvente noe ventetid for testing.

– Det vil bli satt opp testpuljer gjennom julen, men det kan hende du må vente noe før du får testet deg, skriver kommunen i en julebeskjed til innbyggerne.

– Helt uakseptabelt

Stortingsrepresentant fra Telemark, Bård Hoksrud (Frp) reagerer på at kommunen har kuttet i testkapasiteten.

– Grenland har det høyeste smittetallet på lenge og trenden er økende. Det viser at kampen mot viruset ikke tar juleferie. Da kan vi ikke senke beredskapen og kampen mot viruset.

Frp-representanten forteller om flere som har tatt kontakt med ham, som har ventet i timesvis for å få booket seg en time. Køene er allerede blitt mye lengre.

– Men selv de som jobber med korona trenger vel litt juleferie?

– De som jobber med testing trenger absolutt ferie de også. De har sammen med alle i helsevesenet gjort en formidabel jobb som vi alle skal takke de for. Men det at det kommer jul og høytider er kjent for alle, så her skulle kommunene ha sørget for å reservestyrker som kan bidra nå.

Hoksrud mener kommunens ledelse opptrer uakseptabelt.

– Det er helt uakseptabelt. Jeg forventer at kommunen rydder opp og sørger for at kapasiteten er like god som vanlig. Dette har store konsekvenser for folk. Skal vi klare å slå ned viruset er vi helt avhengig av å teste. En pandemi tar ikke juleferie. Derfor kan vi heller ikke tillate oss å gjøre det, sier han til Nettavisen.

Må regne med å vente

Assisterende kommunedirektør Jan Petter Johansen bekrefter at kapasiteten er kraftig redusert for store grupper.

– Allmuen har et redusert tilbud. Hvis man er nysgjerrig om man har korona eller ikke, vil man i liten grad få anledning til å bli testet. Men hvis man er akutt syk, skal man ringe legevakten. Da vil en undersøkelse finne ut om du trenger å testes, sier han til Nettavisen.

Han forteller at det har vært en kraftig smitteøkning i Skien den siste tiden. Spesielt har den vært knyttet til nærkontakter av folk som er bekreftet smittet, og i innvandrermiljøer i byen.

– I tillegg har det vært mye smitte blant innvandrermiljøer - og spesielt det somaliske miljøet. Vi føler at vi får fulgt opp på en forsvarlig måte, sier han.

– Med en slik kraftig økning, burde ikke kommunen holdt kapasiteten oppe i julen?

– Dette er vi klarer å få til. Dette handler om kapasitet og ikke vilje. Vi har tilbakekalt helsepersonell fra karantene for å drifte pleie- og omsorgstjenester. Hvis politikere på overordnet nivå er bekymret må de heller se på hvordan de kan bistå kommunene med arbeidskraft.

Den assisterende kommunedirektøren mener det å vente noen ekstra dager på koronatest er dugnadsbidraget fra mange.

– Det er forsvarlig ut fra den arbeidskraften vi har tilgjengelig. Kanskje det er dugnaden til enkelte at de må vente noen dager på test. Det er ikke bare helsevesenet som må stå på ekstra.

Han legger til at helsearbeidere har gjort en formidabel innsats i en lang periode, og at det nå får ta seg en juleferie skulle bare mangle.

– Når er dere tilbake til normalen?

– Vi har vesentlig høyere kapasitet på virkedagene i romjulen, og vi er tilbake til normalen på nyåret. Vi følger med hver eneste dag, og er glad for at smittetallene har gått noe ned de siste dagene.

