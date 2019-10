Kværner fornøyd med tredje kvartal, men venter lavere inntekter i 2020

Opp i år, ned neste år.

Kværner hadde høye inntekter og ordreinngang i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode for ett år siden. Men konsernet tror det blir tøffere neste år.

Kværner hadde driftsinntekter på 2.450 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 1.764 millioner kroner i samme kvartal i fjor, mens driftsresultatet endte på 73 millioner kroner – opp fra 48 millioner kroner i samme periode i 2018.

Resultat før skatt endte på 86 millioner kroner i årets tredje kvartal, opp fra 53 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Reserven krympet

Kværner hadde et ordreinntak på 1.830 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 1.149 millioner kroner i samme periode i 2018. Ordrereserven krympet derimot fra 10.638 millioner kroner til 8.337 millioner kroner.

Konsernsjef Karl-Petter Løken mener at selskapet er i rute når det gjelder målet om å nå et inntektsnivå på over 10 milliarder kroner i året.

– Omsetningsnivået i tredje kvartal gjenspeiler at flere prosjekter er i en periode med høyt aktivitetsnivå. Vi forventer imidlertid at inntekter og marginer vil bli noe lavere for året 2020 sammenlignet med 2019, før vi ser starten på den planlagte veksten fra 2021 og fremover, sier Løken i en pressemelding.

(©NTB)