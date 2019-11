Kvinne fikk sparken etter kontroversiell TV-lekkasje

En kvinne har fått sparken etter lekkasjen av et svært spesielt og kontroversielt opptak om den pedofile mangemilliardæren Jeffrey Epstein.

NEW YORK (Nettavisen): Et videoopptaket av den kjente ABC News-reporteren Amy Robach skaper nå debatt i USA.

I opptaket, som aldri var ment å skulle publiseres, uttrykker Robach stor irritasjon over et intervju hun gjorde for tre år siden av av Virginia Roberts Giuffre, som var et av den sextiltalte milliardæren Jeffrey Epsteins mange sexofre.

I intervjuet snakker Virginia Roberts Giuffre ut om både Jeffrey Epstein og prins Andrew, som Giuffre også hevder å ha hatt sex med.

Bill Clinton var også et tema i intervjuet Robach gjorde med Virginia Roberts Giuffre.

- Jeg er så utrolig forbanna

Da Robach, som i dag jobber i «Good Morning America», var ferdig med intervjuet og sakene, nektet ABC derimot å kjøre det. Det er denne frustrasjonen TV-verten gir uttrykk for i opptaket.

- I tre år prøvde jeg å få det på lufta, men til ingen nytte, og nå kommer alt ut. Og nå er det liksom nye avsløringer og jeg hadde for pokker meg alt sammen. Jeg er så utrolig forbanna akkurat nå … Det vi satt på var helt uvirkelig, sier Robach i opptaket, som ble gjort tidligere i sommer.

- Jeg satt på saken i tre år. Men vi ville ikke kjøre den på lufta. Ehh, for det første fikk jeg høre «Hvem er Jeffrey Epstein? Ingen vet hvem det er. Dette er en idiotisk sak.» Så fant kongehuset ut at vi hadde alle anklagene mot Prins Andrew og de truet oss på en million måter. Vi var også redd for at vi ikke skulle få et intervju med Kate og Will, og det gjorde også at saken ble stoppet, sier Robach i opptaket.

Virginia Roberts Giuffre et et av ofrene til mangemilliardæren Jeffrey Epstein. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews

- Hun fortalte meg alt, hun hadde bilder. Hun hadde levd i skjul i 12 år og vi overtalte henne til å stå frem. Vi overbeviste henne om å snakke med oss. Det var utrolig hva vi satt på, Clinton, vi hadde alt, sier Robach.

- Vi hadde også andre kvinner som backet dette opp, fortsetter Robach i opptaket, som nå er sett av over to millioner på YouTube.

- Vi hadde Brad Edvards (Virginia Roberts Giuffre`s advokat), som for tre år siden sa at det vil komme en dag hvor vi vil innse at Jeffrey Epstein er den mest aktive pedofile personen dette landet noen gang har hatt. Jeg hadde alt dette for tre år siden, sier en oppgitt Robach.

Giuffre:- En potensiell «game-changer»

Virginia Roberts Giuffre ble ifølge ABC News en del av Epsteins omgangskrets da hun var 17 år gammel. Hun hevder også at Epstein «delte» henne bort til sine venner, blant annet prins Andrew, noe han selv har nektet for.

- Jeg så på ABC-intervjuet som en potensiell «game-changer», skrev Giuffre i en mail til NPR, noen dager før Roback kom med sine kommentarer.

- Det var utrolig hva vi satt på, sier Amy Robach på opptaket. Foto: projectveritas.com

- Å stå frem på ABC med deres høye seertall ville ha blitt den første muligheten for meg til å snakke ut mot myndighetene, for at de i utgangspunktet så en annen vei og for å beskrive det sinnet og følelsen av svik som ofrene følte, skrev Giuffre.

Lekkasjen av det kontroversielle opptaket skaper debatt i USA. Fox News anklager også «mainstream media» for ikke å gi avsløringen tilstrekkelig mediedekning.

Mediekritiker angriper ABC

Erik Wemple, mediekritiker i Washington Post er en av dem som har fanget opp lekkasjen, og han mener den er presseetisk interessant.

- NBC News ga etter for Weinstein i en handling av legendarisk svakhet. Og nå, ser det ut som, at ABC News har gjort det samme med Epstein og prins Andrew. At TV-selskapet nå gjør seg klar for et totimers spesial og en podcast er for meg en innrømmelse av dette, skriver Wemple.

ABC News har nemlig også vært ute og kommentert videoopptaket på følgende måte.

- På dette tidspunktet, så møtte ikke all vår rapportering den standard den skulle for å komme på luften, men vi har aldri sluttet med å etterforske saken. Helt siden den gang har vi hatt et team på denne etterforskningen og vi har substansielle ressurser dedikert til saken. Dette arbeidet har ført til en totimers dokumentar og en podcast på seks deler som vil komme på luften neste år, skriver ABC News.

I sin kommentar gir mediekritikeren Wemple i Washington Post også skryt til Project Veritas, det amerikanske høyrevridde og konservative nettstedet som offentliggjorde opptaket.

Robach:- Fanget i et privat øyeblikk av frustrasjon

Mediekritikeren Wempler sier dette opptaket, ulikt mange andre prosjekter gruppen har publisert, virker «airtight».

Han viser blant annet til at opptaket har fått Amy Robach selv til å gå ut og kommentere lekkasjen.

- Som en journalist, etter hvert som Epstein historien fortsatte å utfolde seg sist sommer, ble jeg fanget i et privat øyeblikk av frustrasjon. Jeg var opprørt over at et viktig intervju jeg hadde gjort med Virginia Roberts aldri kom på luften fordi vi ikke kunne få tak i nok avgjørende bevis for å møte de redaksjonelle standardene til ABC når det gjelder hennes beskyldninger, skriver Robach.

- Mine kommentarer rundt prins Andrew og hennes beskyldninger om at hun hadde sett Bill Clinton på Epsteins private øy, var en referanse til hva Virginia Roberts sa i dette intervjuet i 2015. Jeg refererte til hennes beskyldninger - ikke noe ABC News har fått verifisert gjennom vår dekning av saken, skriver Amy Robach i sin redegjørelse. Foto: Andy Kropa/Invision/AP

- Mine kommentarer rundt prins Andrew og hennes beskyldninger om at hun hadde sett Bill Clinton på Epsteins private øy, var en referanse til hva Virginia Roberts sa i dette intervjuet i 2015. Jeg refererte til hennes beskyldninger - ikke noe ABC News har fått verifisert gjennom vår dekning av saken. Intervjuet i seg selv, selv om jeg var misfornøyd med at det aldri gikk på luften, møtte ikke våre standarder. I årene etter har ingen noen gang fortalt meg at jeg skulle stoppe å rapportere om Jeffrey Epstein og vi har fortsatt med å aggressivt forfølge denne viktige saken, skriver Robach i sin uttalelse.

Men ifølge Wemple i Washington Post, står ikke Robachs uttalelse helt til troende.

- Hvilken Amy Robach tror du mest på: Den ene som prater oppriktig i studio, og som bare tror hun utveksler sladder med kolleger. Eller den som kommer til deg gjennom en forberedt uttalelse distribuert av ABC News? spør mediekritikeren fra Washington Post.

Kvinne fikk sparken

Lekkasjen har ikke fått noen kjente følger for Robachs arbeidsforhold i ABC.

Men ifølge New York Post har en kvinne som hadde tilgang til opptaket nå fått sparken fra CBS News. Kvinnen som fikk sparken, jobbet tidligere i ABC News og hadde tilgang til opptaket der Robach lufter ut sin frustrasjon om Epstein-saken.

NY Post skriver at det er uklart om kvinnen som fikk sparken på onsdag, faktisk lekket videoen, som ble spilt inn i juli år, til det konservative nettstedet Project Veritas, eller om hun hadde vist det til noen.

