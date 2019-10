Kygo nærmer seg tresifret millionformue: - Hadde aldri trodd det skulle gå slik

Superstjernen økte formuen med 31 millioner kroner i 2018.

Det ble nok et lukrativt år for Bergens store musikkstjerne Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, i fjor. 31 millioner kroner ekstra på bok gjør at han nærmer seg en tresifret millionformue med stormskritt.

Ifølge tall fra DN hadde Kygo 18 millioner kroner i inntekter i 2018, mens formuen økte fra 52 til 83 millioner. Fra 2017 til 2018 gikk han fra å skatte 2,4 millioner til 6,7 millioner kroner.

– Det er veldig gode tall. Vi hadde aldri trodd at det skulle gå slik, så vi er veldig godt fornøyd, kommenterte stefar og styreleder i Kygo-konsernet, Jan Bjordal til DN om resultatet i sommer.

Det er langt ifra første gang at artisten har kunnet smile bredt etter å ha sjekket kontoen. Allerede i 2015 dro han inn 16 million kroner i musikerhonorarer og endte med et resultat etter skatt på 9.3 millioner.

At det har gått bra med bergenseren kommer neppe som noen overraskelse for dem som fikk med seg at han kjøpte Bergens dyreste bolig noensinne i fjor. Bare noen måneder senere kom nyheten om at han vil bygge om den 101 år gamle praktvillaen.

Likevel hevder stefaren at Gørvell-Dahl at han ikke har noen «ekstravagant livsstil» og at dette gir ham frihet til selv å velge hvor mye han vil turnere.