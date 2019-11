La (83) sultestreiker for klimaet

- Jeg gjør dette for barnebarna mine.

LONDON (Nettavisen Økonomi): - Sultestreik er trolig en av de beste metodene å protestere på. Etter en stund må politikerne bli bekymret for livene vårene, men folk er forberedt, sier britiske La Pethnick (83) til Nettavisen.

Pethnick tilhører miljøorganisasjonen Extinction Rebellion. De har til formål å tvinge politikerne i en grønnere retning gjennom sivil ulydighet. Det siste året har de gjennomført en rekke masseprotester i storbyer som London.

- Et av mandatene til Extinction Rebellion er oppofrelse. Det er det vi er forbedret til å gjøre. Politikerne vil bli tvunget til å gjøre noe, fordi de ville ikke like det hvis vi dør, sier hun, som protesterer utenfor partikontoret til det sosialdemokratiske partiet Labour.

Barn under krigen

Et av hovedkravene til organisasjonen er at at man skal kutte CO2-utslippene til netto null innen 2025. Det er mye mer radikalt enn noe større politisk parti ønsker i dag. Et slikt kutt ville også innebære at vi alle sammen må gjøre store endringer i livstilene våre, spesielt knyttet til mat og transport.

FORKJEMPER:La Pethnick har tidligere vært arrrestert etter klimaprotester. Nå sultestreiker hun. Foto: Halvor Ripegutu

- Det blir vanskelig, men israelerne har et ordtak: Vis meg hva hva som er umulig og jeg vil gjøre det. Det meste er mulig hvis man bestemmer seg for det, sier Pethnick.

Hun medgir at man må gi avkall på mye hvis målet deres skal nås.

- Jeg var et barn i andre verdenskrig. Vi hadde ikke fly da, og vi hadde ikke biler. Men med unntak av at selve krigen var veldig fæl, var det et fantastisk følelse av samhold og en veldig enkel livsstil på den tiden. Det var godt og på mange måter mye bedre enn nå, sier Pethnick, som planlegger å sultestreike en uke for klimaet.

- Jeg er av en viss alder, så jeg skal ikke holde på for lenge, sier hun.

- Er du ikke redd for helsen din?

- Jeg tror det går bra. Vi er alle blitt sjekket ut av lege og har du høyt blodtrykk så kan det til og med være bra for deg, sier hun.

- Hvordan føler du deg da?

- Litt vaklende når jeg reiser meg, men så bevisst på at det ikke er viktig. Det viktige er at vi får politikerne til å handle.

Massearrestasjoner

Sultestreiken er den siste i en lang rekke protester som Extinction Rebellion har gjennomført.

BESTEMOR: Pethnick har fem barnebarn. - Jeg gjør dette for dem, sier hun. Foto: hALVOR ripegutu

Gruppen har blant annet limt seg sammen og satt seg ned foran store veikryss midt i London for å stoppe trafikken, de har klatret på toppen av tog og fly for å hindre dem å kjøre.

Demonstrasjonene har ført til store forstyrrelser i trafikken. Tusenvis av aktivister er blitt arrestert, selv om alle aksjonene er fredfulle og organisasjonen er ikke-voldelig.

Målet er å skape større bevissthet rundt klimaendringene, selv om kritikerne har kritisert gruppen for å bruke ulovlige midler i kampen for klima.

Matsikkerhet

Sultestreiken skal sette fokus på matsikkerheten som skapes som følge av global oppvarming. Demonstrantene er samlet foran partikontorene til alle britiske partier for å få dem til å underskrive på gruppens miljøkrav.

- Jeg gjør dette av veldig personlige grunner. Jeg har fem barnebarn. Samtidig har klimaendringene rammet oss og vi er her foran alle partikontorene for å få dem til å signere på kravene til Extinction Rebellion, sier Pethnick, som tidligere er blitt arrestert for å ha limt seg fast til gaten i en tidligere demonstrasjon.

FORKJEMPER: Sultestreiken, som også Mothiur Rahman deltar i, er den siste i en lang rekke protester som Extinction Rebellion har gjennomført. Foto: Halvor Ripegutu

Det britiske parlamentet erklærte klimakrise i mai, men Extinction Rebellion mener altfor lite har skjedd siden den gang. Nå vil gruppen, som har støtte blant annet fra det britiske bandet Radiohead samt nesten halvparten av alle briter mellom 18 og 24 år, bruke sultestreik til å få klima på agendaen før valget neste måned.

- Det er en følelse for hast og at ingen bryr seg. Vi bestemte oss som Extinction Rebellion-rebeller for å gjøre noe før valget. Vi vil legge press på partiene for at de skal følge våre krav. Er de ikke i stand til det, vil vi fortsatte protestene til kravene er møtt, sier Mothiur Rahman, som sultestreiker sammen med Pethnick.