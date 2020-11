La elevene bestemme sitt eget skolevalg - ikke lokale byråkrater og lokalpolitikere

Selvsagt må elevene få bestemme sitt eget skolevalg uten å bli dirigert av lokalpolitikere og byråkrater.

Den harde retorikken mot kunnskapsminister Guri Melbys (Venstre) sitt forslag om fritt skolevalg er vanskelig å ta alvorlig.

Skal vi tro kritikerne vil et karakterbasert opptak bety at de rike og velstående får en snarvei til privilegier, på bekostning av de svake i samfunnet.

- Dette er meningsløs og virkelighetsfjern tvangsbruk, sier SVs partileder Audun Lysbakken, og hevder at fritt skolevalg betyr segregering i byene og nedlegging av skoler i distriktene.

- Konsekvensen av karakterbasert inntak er økt konkurranse, og med konkurranse blir det økte forskjeller og mer segregering, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Både SV og Arbeiderpartiet burde vite fra Oslo at den absolutt verste modellen er nærskole. Da vil flinke elever fra Østkanten bli nektet å søke seg til gode sentrumsskoler. I praksis er det å ofre flinke elever på ideologiens alter.

For å begynne med det elementære: Å komme inn på de beste skolene er et knapt gode. Det mest rettferdige er at de med best karakterer kommer inn - slik det er bred enighet om å gjøre det på universiteter og høyskoler.

For å fortsette med en observasjon: Siden gode skoler er et knapt gode, vil noen komme inn og andre ikke. Bruker du nærskole som et prinsipp, er det i hvert fall en snarvei for elever med velstående foreldre i attraktive boligområder.

Og da blir konklusjonen også enkel: Av mange forskjellige modeller er fritt skolevalg eller karakterbasert opptak det mest rettferdige, og også det som er enklest å forklare til elevene. Veien til den beste skolen er å gjøre en innsats nå.

Dette handler om å gi elevene en rettighet på bekostning av lokalpolitikernes styringsvilje

Derfor har også de fleste fylker karakterbasert opptak til videregående skole, og derfor er det ikke den geografiske avstanden som avgjør hvem som kommer inn på medisin- eller jusstudier her i landet. Ikke er det lommeboken heller.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby skal, i god Venstre-ånd, ha ros for å ha laget et forslag som kombinerer fritt skolevalg med lokalt selvstyre. Det er nemlig opp til fylkene selv å definere sonene det karakterbaserte opptaket skal skje innen.

Trøndelag kan eksempelvis bestemme seg for at Trondheim er en egen sone. I så fall blir det karakterbasert opptak internt i Trondheim, mens trøndere utenfor storbyen ikke får den muligheten uten å flytte dit. Man kan også opprette en rekke lokale soner, eller si at hele Trøndelag skal være en sone.

Det eneste elementet av statlig maktbruk er at det innenfor hver sone skal være karakterene som bestemmer hvem som kommer inn. - Regjeringen ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal starte på enn det mange har i dag, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Når kommunenes interesseorganisasjon KS protesterer, så handler det om en maktkamp mellom lokale politikere og skolebyråkrater på den ene siden - og sentrale myndigheter på den andre.

Etter min mening er det fornuftig at fylkene definerer skole-sonene ut fra sin lokalkunnskap, men at det den norske fellesskolen må ha nasjonale retningslinjer for selve opptaket. Å overlate det siste til en ideologisk og partipolitisk kamp lokalt er ikke rettferdig for elevene, og dette handler om å gi elevene en rettighet på bekostning av lokalpolitikernes styringsvilje.

Etter en omfattende høringsrunde er saken grundig belyst, men den er for sikkerhets skyld lagt innom Utdanningsdirektoratet som skal se hvilke konsekvenser et friere skolevalg får for skysskostnader og behov for elevhybler. Det er uansett små kostnader i forhold til det viktige prinsippet at det skal lønne seg å gjøre seg flid i skolearbeidet.

