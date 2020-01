La oss sette oss ned og realisere miljøprosjektet E18 for hele Oslo-regionen

Vi skriver dette i håp om å nå gjennom lydmuren. Vi skriver dette fordi vi mener samarbeid er viktigere enn konflikt, og at resultatet blir bedre når flere jobber sammen.

Av Lene Conradi (H), ordfører i Asker, og Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører i Bærum

Norges suksesshistorie er ikke takket være oljen, men takket være politisk samarbeid på tvers av politiske akser.

Sammen om gode løsninger

Politisk samarbeid og vedtak som dermed står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter med makten. Oslopakkene er et resultat av at Høyre og Arbeiderpartiet i flere tiår har funnet sammen. Vår felles tro på kompromiss, gjør at vi har vært med å bygge videre på noe som er større enn oss selv, og fått til enorm utvikling i hovedstadsområdet - som hele landet har nytt godt av.

Høyre og Arbeiderpartiet kan ikke slutte å finne sammen om gode løsninger.

Ny E18 Vestkorridoren omtales av noen som en monstervei. Men egentlig er den et byutviklingsprosjekt.

Ny E18 skal legge store deler av veinettet under bakken og gi oss bedre flyt i kollektivtrafikken.

Ny E18 skal gi langt over 100.000 innbyggere bedre luftkvalitet i hverdagen.

Ny E18 skal sørge for at vi løser opp det som i dag oppleves som kø, kork og kaos for de reisende mellom Drammen og Oslo.

Vi er enige i at noen av bildene som har vært vist av prosjektet, har gitt inntrykk av at bilen står i sentrum og at dette først og fremst handler om vei.

Region-utviklende prosjekt

Men dette prosjektet handler først og fremst om utvikling av hele regionen vår. Vi skal legge veier under bakken i tuneller. Vi skal frigjøre enorme mengder areal for å knytte områder bedre sammen, og ikke minst gi bedre fremkommelighet for de lokale bussene i Norges nest største kommune - hvor det i dag finnes flest personbiler - etter Oslo.

E18 er den mest trafikkerte Europaveien i Norge, og den går tvers igjennom bo- og arbeidskommunen til så utrolig mange mennesker.

Støy, bråk og luftforurensning er en del av vår hverdag. Vi vil flytte biltrafikken ut av våre nabolag og arbeidsplasser, ut av vårt lokalmiljø. Når trafikken legges i tunell, vil det skape helt nye muligheter til å etablere grønne lunger, sykkelstier og kollektivtransport. Vi kan også gjennomføre omfattende boligutvikling nærmest talt midt i et kollektivknutepunkt.

Skal vi klare målet om nullvekst i biltrafikk, må vi sørge for at det er enkelt å sette fra seg bilen ofte.

VÆRT SAMMEN FØR: Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (t.h.), ordfører i Asker Lene Conradi og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, besøkte Urban Future Conferance i Oslo i mai i fjor. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Oslo har vist vei

Oslo har vist hvordan klok boligbygging fører til god byutvikling, og bedre plass for kollektiv.

Festningstunellen fjernet trafikken fra Rådhusplassen og Aker Brygge. Operatunellen realiserte Bjørvika og Sørenga hvor tusenvis nå bor i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet midt i Oslo sentrum. Vålerengtunnelen gjør Strømsveien til en av Oslos grønneste og flotteste boligområder.

Vi håper at du, Raymond, unner oss den samme muligheten du og Oslo har fått så mange ganger allerede. Og vi håper at du, Tonje, fylkesordføreren for hele Viken-regionen, vil hjelpe til å bidra til å realisere denne drømmen både vi og du har delt så lenge.

La oss jobbe utover partiskillelinjene

Gruppeleder i Bærum Arbeiderparti, Kjell Maartmann-Moe, har uttalt at han er svært fornøyd hvis regjeringen sørger for en rask og samlet utbygging av ny E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Vi tenker på klima og miljø, beboerne langs traseen, trafikantene og trafikksikkerheten. Dette er deres partikollega, som vil jobbe utover partiskillelinjer fordi han vil det beste for sin kommune og sine velgere.

Vi håper dere vil det samme, og vi håper at dere kommer til bordet slik at vi sammen kan realisere en av Norges viktigste prosjekter.

