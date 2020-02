Ladingen kan gjøre elbil-bruk hinsides dyrt

I noen tilfeller er det nå nesten tre ganger så dyrt å kjøre elbil som bensin eller diesel. Elbil bør og skal være billigere og bedre enn fossilbilene i bruk.

Vi jobber for å gjøre elbil til et reelt og fullgodt alternativ til fossilbiler med vår egen nullvisjon, og liker dårlig det vi ser på ladesektoren.

Hurtigladere og de ennå raskere lynladerne blir flere og flere. Med de kan vi lade batteriet nesten like fort som vi fyller den gamle bensintanken. Bra.

Problemet er at det kan være helt umulig å vite hva det koster før etter at du har ladet. Eller om du får vite det på forhånd så er det så dyrt at du ikke har råd.

På nybilsiden skjer det mye bra med mange spennende elbilnyheter i år. Elbiler er blitt svært populære og rekkeviddeangsten er stort sett under kontroll. Det siste vi da trenger er at den avløses av en form for eksistensiell økonomisk ladeangst drevet frem av et uryddig og umodent lademarked.

Eksistensiell økonomisk ladeangst

Eller hva kan man kalle det når du et sted må betale 100 kroner for å lade batteriet, mens du et annet sted må ut med 500 kroner. For like mange kilowattimer, levert i praksis like raskt.

Nye ladepriser nå i starten på 2020 strekker virkelig spennet mellom billigste og dyreste kWt. Dumt, men det er bare å unngå de dyre, sier du kanskje?

Dessverre er det ikke alltid mulig. Det er fortsatt for langt mellom ladestolpene. I tillegg er det kanskje ikke alle stedene du får lov til å lade. Det blir som om du ikke skulle få fylle bensin på Shell-stasjonen fordi du kjørte «feil» bilmerke. Utenkelig, selvsagt.

Som elbilist synes jeg likevel det verste er at du de fleste stedene ikke får vite den virkelige prisen for å lade før etter at du er ferdig.

Dette fordi mange ikke bare tar betalt for kWt, men også for antall minutter du lader. Noen ganger bare for minuttene. Legg til at du ikke vet hvor fort ladningen egentlig skjer, og at årsaken til at det går sakte kan være ladestolpen selv og ikke bilen din.

Synes du det høres ut som om du da betaler mer jo dårligere produktet er? Det er akkurat det du gjør.

Ganske langt fra kundevennlig, mener vi. Kan du tenke deg en bensinstasjon som nekter å fortelle deg hvor mye de skal ha for 50 liter bensin før etter at du har fylt?

Selvsagt ikke.

P-plass eller ladestasjon

La meg ta en liten nyansering. Minuttpriset mellomrask ladning gir mening på steder som egentlig er mer en parkeringsplass enn en ladeplass. Tenk deg parkering midt i byen eller på et kjøpesenter. Primærbehovet ditt er å parkere, men så får du ladet litt samtidig. Flott. Lading langs E16 sent fredag ettermiddag på vei til fjellet er noe helt annet.

Hjemme best - borte ikke bare bra

Det soleklare rådet er selvsagt å lade mest mulig hjemme. Da koster det hverken 100 eller 500 kroner for å fylle vårt tenkte batteri med 60 kWt, men sympatiske 60 kroner.

Da kan du kjøre en mil for ca. kr 2,50. Råbillig, med andre ord. Lade borte er ikke bare bra. Den høyeste kWt-prisen vi har funnet er 8,40 kroner. Med et typisk forbruk på 2,5 kWt/mil blir det kr 21 kroner for en mil kjørt. En fossilbil med 0,5 liter/mil og 16 kroner literen koster åtte kroner.

Du bør egentlig være bevisst på en hel del ting rundt lading. Elbilforeningen og NAF kan være to gode steder å lese seg opp på det.

Et nødvendighetsprodukt

Et godt fungerende ladenettverk for elbiler er en viktig del av samfunnsstrukturen.

Høye inngangskostnader og få tilbydere gir ofte lav konkurranse, høye priser og dårligere tilbud til forbrukerne, om det ikke reguleres av myndighetene.

Spesielt på nødvendighetsprodukter som elbil-lading.

Det er lett å trekke en sammenlikning til hvordan roaming-kostnadene for mobiltelefoni, en annen viktig samfunnsstruktur, var i Europa før og etter EU regulerte dette. Samfunnet trenger et ladetilbud hvor bilistene kan lade raskt og betale en fornuftig pris for den strømmen de faktisk får.

At tilbydere forsøker å tjene penger er bare som det skal være, men ikke til enhver pris. Det er for synd om elbil bare blir et bra alternativ for de som kan lade rimelig hjemme. Vi trenger elbiler alle steder, og kanskje mest av alt der hvor folk bor tett og ofte ikke kan lade hjemme.

Vi tror utviklingen vil snu, men om den ikke gjør det vil det bli hinsides dyrt for noen å kjøre elbil.

Det er det ingen som ønsker.