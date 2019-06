Lag fremtidsfullmakt før det er for sent

En fremtidsfullmakt er et privat vergemål hvor du selv bestemmer hvem som skal ivareta dine interesser og hva de kan gjøre dersom du ikke lenger er i stand til det.

Denne kommentaren er skrevet av arveekspert Randi Birgitte Bull og advokat Cathrine Vogt hos advokatfirmaet Bull & Co.

Fremtidsfullmakten kan gis til en eller flere personer som på en ryddig måte gir deg muligheten til selv å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og dine personlige interesser når du på grunn av din helse ikke er i stand til det selv.

Det kan sammenlignes med et testament som sier noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas mens du fortsatt lever. Selv om dette er mest aktuelt i forbindelse med alder og demens, kan det også være nyttig om du plutselig skulle bli alvorlig syk. Det er derfor lurt å være i forkant og opprette en fremtidsfullmakt.

Advokat Cathrine Vogt og Randi Birgitte Bull hos advokatfirmaet Bull & Co. Foto: Montasje

Privat alternativ til vergemål. Det er du som er fullmaktsgiver og har frihet til å bestemme innholdet. En fremtidsfullmakt etter vergemålsloven vil være en privat og mer fleksibel ordning og et alternativ til vergemål hvor Fylkesmannen vil ha et overordnet ansvar for viktige beslutninger.

Hva skjer om du ikke har fremtidsfullmakt? Normalt vil det være familien eller en venn som hjelper deg frem i tid dersom du trenger det. En utfordring er at muntlige ønsker kan være vanskelig å bevise i ettertid. Dine arvinger har også ha ulike interesser. Det er dessuten stort sett kun de dagligdagse økonomiske disposisjoner de kan hjelpe deg med. Vergemål er komplisert, og det er høy terskel for å få oppnevnt verge. Det er derfor mer praktisk med fremtidsfullmakt.

Dette bør fullmakten inneholde

En fremtidsfullmakt kan inneholde bestemmelser om hvordan du selv vil bli ivaretatt, både økonomisk og personlig. Det kan for eksempel være:

Hvem som skal betale regninger, og håndtere din løpende økonomi

Sørge for å få solgt bolig på et tidspunkt du får sykehjemsplass

Gi gaver på vegne av deg og gi arveforskudd

Hvem du ønsker skal representere deg i personlige forhold

Legg ved legeerklæring

Alle som har fylt 18 år og som har evnen til å forstå fullmaktens betydning kan opprette fremtidsfullmakt. Det kan være fornuftig å innhente en legeerklæring som sier noe om din aktuelle mentale tilstand når fullmakten opprettes, dersom du allerede er svekket.

Legeerklæringen kan i de tilfellene hvor det kan oppstå diskusjon, vedlegges fullmakten for å unngå diskusjoner senere om fullmaktens gyldighet.

Fullmakten må opprettes skriftlig og signeres med to vitner tilstede, på samme måte som ved testament. Fullmektigen, ektefelle, samboer og foreldre, barn og barnebarn kan ikke være vitne.

Fremtidsfullmakten trer inn

Fullmakten begynner å gjelde når du ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser.

Det finnes mye informasjon og mange eksempler på fremtidsfullmakter på nettet. Enkelte er mangelfulle. Det kan være fornuftig med en gjennomgang med advokat for å få avklart akkurat dine behov, samt å sørge for at fullmakten blir opprettet riktig.