Lakseras til ti milliarder i løpet av noen minutter

Aksjonærene i de fire store laksjeaksjene på Oslo Børs er 10 milliarder fattigere kroner fredag morgen.

Lerøy Sefood Group-aksjen er ned 12,6 prosent ved 10-tiden, et verdiras på nærmere 4,8 milliarder kroner. Det påvirker hovedaksjonæren Austevoll Seafood (71 prosent), der kursraset er på 12 prosent, slik at over 2,2 milliarder aksjonærverdier er borte.

Den største aksjonæren i Austevoll Seafood er Laco AS med 55 prosent, som igjen er eid av en håndfull aksjonærer.

Lerøy Seafood Group la fredag frem svake tall for tredje kvartal, som bidrar sterkt til kursfallet. Aksjemarkedet legger mer vekt på dette enn styrets uttalelser om de forventer en inntjening i fjerde kvartal som er vesentlig bedre enn det konsernet oppnådde i tredje kvartal 2019.

Marginksvis

Konsernet omsatte i tredje kvartal for 5,1 milliarder kroner, som var en pen oppgang fra 4,45 milliarder i tilsvarende kvartal i 2018. Men driftsresultatet er klart ned i perioden fra 660 millioner kroner til 501 millioner. Det betyr at driftsmarginene har falt.

- Konsernets nedstrømsaktiviteter har god vekst i inntjeningen i tredje kvartal, men samlet inntjening i tredje kvartal 2019 er lavere enn samme periode i fjor.

- Vi er trygge på at potensialet i forretningen vår er høyere, og at konsernets dyktige ansatte jobber iherdig for å ta det ut, uttaler konsernleder Henning Beltestad i Lerøy i en børsmelding.

Les også: Nordnorsk smell for Salmar

Skuffet over prisene

På en presentasjon i Oslo fredag morgen var Beltestad klar på at de var skuffet over prisene de oppnådde i tredje kvartal, selv om innhøstingsvolumene var opp sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

I tillegg preges oppdrettsaksjene av at de amerikanske delene av Mowi, Lerøy, Salmar og Grieg Seafood er saksøkt for ulovlig koordinering i et amerikansk massesøksmål.

– Det er to ting som slår inn, det første er stevningen som er tatt ut i USA knyttet til en etterforskning på prissamarbeid og i tillegg har du Lerøy-tallene som kommer i tillegg, som var veldig svake, sier sjømatanalytiker Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets til E24.

Les også: Rekordsvak krone gir oppdrettsnæringen milliardgevinst

Fredriksen klarer seg best

Salmar-aksjen er ned drøyt 6 prosent, Grieg Seafood er ned 5,6 prosent. mens John Fredriksen-dominerte Mowi (tidligere Marine Harvest) klarer seg best med et kursfall på 3 prosent.

For disse tre aksjene utgjør det samlede verditapet nærmere 8 milliarder for eierne. Tar vi med verdiraset til Austevoll Seafood, snakker vi derfor om et samlet verditap på 10 milliarder.

Saken oppdateres.