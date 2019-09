Lan Marie Berg: - Nå er det to grupper som skjelver

Langet ut mot oljebransjen på seierskvelden.

SENTRALEN, OSLO (Nettavisen): Miljøpartiet De Grønne (MDG) gjorde et brakvalg og førstekandidat for MDG i Oslo, Lan Marie Berg, benyttet seierstalen til å sende en klar beskjed til noen av sine meningsmotstandere.

- Det er to grupper som skjelver litt ekstra nå, den ene er oljelobbyen som innser at tiden da det var greit på å ødelegge fremtida vår snart er forbi. Den andre gruppen er er utdaterte politikere som i årevis har feiga ut og sovet i timen i 30 år, sa hun fra talerstolen.

Der kom hun også med en kjærlighetserklæring til bomringen.





Vil fase ut oljen

Til Nettavisen sier Berg at hun tror oljenæringen ser på MDGs fremgang med stor bekymring. MDG, som nå har gjort sitt beste valg noensinne, ønsker å fase ut oljeutvinning i Norge og sette en sluttdato for oljenæringen.

FORNØYD: Lan Marie Berg i MDG kunne juble over rekord-resultat i Oslo og resten av Norge mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Jeg tror at de går litt i seg selv og ser hva som kan skje de neste årene. I dette valget har MDG gått kraftig frem i hele landet. Vi har vist at det gjennomføre en radikal klimapolitikk er populært, sier hun til Nettavisen.

Hun peker nå frem til Stortingsvalget i 2021, der MDG nå satser på å komme godt over sperregrensen og kanskje til og med inn i regjering.

- I 2021 er det stortingsvalg og da er vi det tydeligste partiet på at vi må sette en sluttdato for oljenæringen.

- Så oljebransjen har grunn til å være bekymret nå?



- Ja, det mener jeg, men det har de uansett fordi vi står i en situasjon der klimaendringene er her nå. Vi har dårligere tid enn noensinne på med å kutte utslippene. Norge må få andre ben å stå på enn oljen, sier hun.

Begeistret

På talen sendte hun også et sleivspark til politikerne som har fokusert på bompenger fremfor klimakamp i dette valget.

- De andre partiene har brukt valgkampen på kappes om hvem som er mest bekymra for bompenger. Dette er 2019 hvor vi har sett den største mobilisering for klima som jeg har sett i min levetid. Folk i Oslo bil heller ha lavere kollektivbilletter enn lavere bompenger, sa hun.

Berg understreker at hun er veldig begeistret over valgresultatet, der MDG ligger an til å få rundt 16 prosent av stemmene.

- Det er litt sånn «utavdegsjæl»-opplevelse akkurat nå. Det kan se ut som vi har doblet oss i Oslo etter å ha styrt i fire år, sier Berg.

- Vi har større mandat til å gjennomføre grønn politikk i byen. Velgerne ønsker mer av det vi har gjort. Vi skal gjøre alt vi kan for å kutte alle klimautslipp i Oslo innen 2030, sier Berg.

Vil ikke spekulere

Hun ville imidlertid ikke kommentere hvilke posisjoner MDG kan komme til å bekle i et nytt byråd, selv om det har vært mye snakk om at MDG kan ta over stilling som finansbyråd fra Ap.

Det er altfor tidlig å spekulere i. Vi skal telle opp alle stemmene og sette oss sammen med våre samarbeidspartnere våre og forhandle, sier hun.