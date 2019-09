Lan Marie Berg sa oljelobbyen er redde - nå får hun svar på tiltale

Lan Marie Berg sier det er to grupper som «skjelver litt ekstra» etter MDGs fremgang.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) gjorde et brakvalg i Oslo, og fikk en valgoppslutning på hele 15,2 prosent i hovedstaden. Dette er en oppgang på 7 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

På landsbasis fikk MDG 6,7 prosent - en oppgang på 2,4 prosentpoeng.

MDGs 1. kandidat i Oslo, Lan Marie Berg, var strålende fornøyd med resultatet da hun talte til sine tilhengere mandag kveld. Samtidig kom hun med et sleivspark til to grupper.

- Det er to grupper som skjelver litt ekstra nå, den ene er oljelobbyen som innser at tiden da det var greit å ødelegge fremtida vår snart er forbi, sa Berg.

Norsk olje og gass er Norges største interesseorganisasjon for olje- og gassnæringen. De representerer mer enn 100 medlemsbedrifter tilknyttet olje- og gassvirksomheten.

- Skjelver ikke i buksene

MDG har gjort sitt beste valg noensinne, men Norsk olje og gass skjelver ikke av den grunn.

- Vi skjelver ikke i buksene. Men dette valget har vist to veldige viktige trekk. Det ene er at den største vinneren i natt er Senterpartiet. De vinner valg fordi de er opptatt av aktivitet i hele Norge. Og denne næringen er kanskje den mest vesentlige bidragsyteren til aktivitet i hele landet. Vi håper folk ser den sammenhengen, sier direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i Norsk olje og gass, Tommy Hansen, til Nettavisen.

Senterpartiet regnes som valgets soleklare vinnere. På landsbasis fikk partiet 14,4 prosent oppslutning - en oppgang på 5,9 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

- Det andre er at dette er et valg hvor folk er opptatt av klima. Det er vi også. Vi jobber beinhardt med å få til fornybare løsninger. Det er mange av de store selskapene blant våre medlemmer som jobber med fornybare løsninger som solenergi, vindkraft og CCS (karbonfangst og -lagring). Dette er folk som har kompetanse, kapital og kapasitet. Vi har jobbet i mange år med å redusere utslippene, sier Hansen.

- Særnorsk debatt

- Også er det viktig å huske på at de som vil gjøre dette til en særnorsk debatt, bidrar ikke til disse løsningene. Norsk gass er en vesentlig innsatsfaktor, og når gass erstatter kull halveres klimagassutslippene. Vi må løfte blikket og se det store bildet, og se at dette ikke handler om det som skjer innenfor Ring 3.

Lan Marie Berg gjentok overfor Nettavisen natt til tirsdag at partiet ønsker å sette en sluttdato på oljenæringen.

- Vi mener det er meningsløst med en sluttdato for oljenæringen i Norge. Til det er de store internasjonale markedskreftene for sterke, sier Hansen.

- Utdaterte politikere

Berg uttalte mandag kveld at det også var en annen gruppe som nå hadde grunn til å «skjelve litt ekstra».

- Den andre gruppen er utdaterte politikere som i årevis har feiga ut og sovet i timen i 30 år, sa Berg.

Det er nærliggende å tro at kommentaren er myntet på regjeringens klimapolitikk. Nettavisen har kontaktet Klima- og miljødepartementet og spurt om politisk nivå føler seg truffet av Bergs kommentarer. Departementet har så langt ikke gitt noe svar.