Lang ventetid på å få gifte seg i Nidarosdomen

Ønsker du å gjøre som Trond Giske og Haddy Njie og gifte deg i Nidarosdomen, må du smøre deg med tålmodighet.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Vi har omtrent 30 vielser i året, og det er åpent for alle å søke. Og for å svare på spørsmålet du ikke stiller, så har Trond Giske ikke sneket i køen, men søkt på vanlig måte. Eneste gangen jeg kan huske at vi har hatt en vielse utenom det vanlige, er da prinsesse Märtha og Ari Behn giftet seg.

Det sier administrasjonskonsulent Jørund Hølaas i Nidaros domkirke til Nettavisen Økonomi. Han forteller videre at eneste mulighet til å bestille vielse i Nidarosdomen er å gå inn på Kirkelig fellesråds nettsider.

- Da vil du se hvilke lørdager som er ledige. I Nidarosdomen har vi vielser annen hver lørdag. I høysesongen som er fra mai til september er det tre vielser per dag. Utenfor sesong er det som regel én vielse. Unntaket er nyttårsaften. Da har vi alltid tre vielser, forteller Hølaas.

- Når er første mulighet for dem som ønsker å gifte seg i Nidarosdomen?

- Vi har to lørdager i november og to lørdag i desember 2020. Så skjer det noen ganger at noen velger å avlyse en vielse av ulike årsaker. Så folk må følge med på nettsidene våre om de ønsker å gifte seg i Nidarosdomen før neste vinter.

NASJONALHELLIGDOMMEN: Nidarosdomen ble påbegynt i 1070 og er bygget over Olav den helliges grav. Frem til 1908 var den landets kroningskirke, og har etter det vært brukt til signingen av Kong Olav og Kong Harald og Dronning Sonja. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

- Hvordan er mulighetene for å gifte seg i domkirka i 2021?

- Vi har ikke åpnet for bestillinger i 2021 ennå.

Av årets 30 brylluper i Nidarosdomen, vil ett av dem som foregår førstkommende lørdag mest sannsynlig bli årets mest omtalte.

I forrige uke ble det nemlig kjent at Trond Giske og Haddy Njie skal si ja i nasjonalhelligdommen.

Giske som er fra Trondheim, har et nært forhold til Nidarosdomen. Begge døtrene er døpt der, og foreldrene han er gift i kirka hvor moren også jobbet i mange år som kordirigent og sanger.

Nidarosdomen var også stedet hvor paret for første gang viste seg sammen offentlig under Olavsfestdagene for snart fem år siden.

- Har dere opplevd noen Giske- eller Njie-effeffekt?

- At Giske gifter seg i Nidarosdomen skaper ingen telefonstorm hos oss. Nidarosdomen er så mye omtalt at antall henvendelser er jevnt høyt året rundt. Men vi synes selvfølgelig det er hyggelig at paret ønsker å gifte seg i Nidarosdomen , sier Hølaas og legger til:

- Før pleide vi å legge ut ledige vielsesdatoer for kommende sesong natt til 1. mai. Da ringte telefonen i et sett når vi kom på jobb 2. mai. Nå legger vi dem ut jevnlig året rundt på nett og folk finner dem der.