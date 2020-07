Lange køer hos Statens vegvesen: - Det er helt håpløst

Rune Persson har fått nok av all ventetiden for å nå gjennom til biltilsynet hos Statens vegvesen.

- Jeg er møkkalei. Det er helt håpløst å komme gjennom, sier Rune Persson til Nettavisen.

Persson er en av mange som er avhengige av å få hjelp fra biltilsynet når han dyrker hobbyen sin, som er å mekke på biler. For eksempel er han nødt til å skaffe prøveskilt for å testkjøre bilene. Det er imidlertid ikke lett å få avtalt time - noe som må gjøres gjennom telefon - for å hente skilt.

Han er kun én av mange som har slitt med å få hjelp de siste månedene.

Trafikkstasjonene til Statens vegvesen er ansvarlige for blant annet utstedelse av førerkort, registrering og skilting av kjøretøy, og var helt stengt mellom 13. mars og 20. april. Deretter har det vært en gradvis gjenåpning, og stasjonene er fortsatt stengt for alle som ikke har avtalt time på forhånd.

Det har ført til lange køer og mye lengre ventetid enn normalt.

Les også: Øyvind (43) får ikke kjøre opp på minst fire måneder: – Helt håpløst

6-7 dagers ventetid

Persson forklarer at han har prøvd flere numre, og sier at han har blitt fortalt at han må regne med å vente minst et par timer på å få hjelp.

- Velger jeg at de skal ringe meg opp igjen, har jeg både opplevd at de ikke gjør det og at de ringer sent på dagen. Men da lar de det ringe kun et par-tre ganger før de legger på, så man rekker jo ikke ta den, sier han, tydelig frustrert.

Selv om det har vært problem med å komme gjennom på telefon i et par år nå, er det først i det siste at det virkelig har tatt seg opp.

- Alt må jo gjøres over telefon, og du må bestille time for å hente prøveskilt. Du vil jo gjerne ha skiltet dagen etter om du har mekket på en bil og vil teste den, men det kan ta 6-7 dager, hevder han.

Les også: 600 millioner kroner fordeles på veiprosjekter over hele landet - se listen

Det er ikke bare all tiden han må bruke på å få avtalt time som irriterer ham. Han er frustrert over at ikke flere kan komme inn samtidig.

- Du kan reise utenlands og spise på restauranter, jeg skjønner ikke hva som er så spesielt med biltilsynet. Det må da være mulig å slippe inn i alle fall fem stykker av gangen, sier han.

Han savner bedre service fra Statens vegvesen.

- De skal være som ansatte i en butikk; serviceinnstilte og behjelpelige.

Les også: Politiets liste: Her blir det kontroll i sommer (+)

- Trøblete for folk

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant og transportpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, er svært misfornøyd med de stengte trafikkstasjonene.

- Statens Vegvesen skal være en servicebedrift for folk flest, men nå er trafikkstasjonene verre enn alt annet i samfunnet. Vi bør klare å åpne trafikkstasjoner også, når vi har åpne matbutikker, restauranter og mye annet. Det er ingen grunn for at det skal være verre på vegstasjoner enn andre steder. Det er ikke mer smitte der, sier Hoksrud.

FLERE TAR KONTAKT: Frp-politiker Bård Hoksrud sier at flere har henvendt seg til han og fortalt om lang ventetid for å få hjelp hos Statens vegvesen. Foto: Ole Berg-Rusten (NTB scanpix)

Han sier han blir oppringt av mange folk som Persson, som forteller at de prøver å komme gjennom hos vegvesenet og opplever det som nesten umulig.

- De er frustrerte fordi de for eksempel ikke får hente ut skilt og førerkort eller gjennomføre omregistrering. Det er nesten helt stopp, sier Hoksrud, som forteller at han har tatt det opp flere ganger med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), foreløpig uten hell.

- Det virker som om Vegdirektoratet har valgt en annen strategi. Det er helt merkelig at det er slik, og det er noe som må løses. Dette er blitt veldig trøblete for folk, sier han.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

- Gjør så godt vi kan

Jan-Erik Myhr, fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen, beklager at ikke alle har fått hjelpen de har ønsket.

- Vi klarer dessverre ikke å håndtere absolutt alle, men vi prøver så godt vi kan, sier han til Nettavisen.

Han forteller at det er stor pågang for tiden, noe det har vært siden 12. mars, men de har ikke hatt bemanning nok til å ta unna alle henvendelsene. Nå ser de imidlertid lys i enden av tunnelen.

- Pågangen har heldigvis blitt redusert nå, samtidig har vi gjort grep slik at langt flere har fått hjelp på telefon og e-post nå enn for en kort tid tilbake. I slutten av forrige uke var det ingen telefonsamtaler som ble slettet, og folk fikk enten svar med en gang eller ble ringt tilbake, forteller han.

Han forteller at alt du skal gjøre ved trafikkstasjonen, må du ha time til. Myhr vedkjenner imidlertid at det kan stemme at det kan ta 6-7 dager å få time for å prøveskilt til bilen, slik Persson har opplevd.

- Vi prøver å finne løsninger for at dette skal bli bedre, sier han, men påpeker at timebestilling er nødvendig for å håndtere publikum i forhold til ressursene på trafikkstasjonene.

Når det gjelder smittevern på trafikkstasjonene, har de satt opp pleksiglass inne på alle stasjoner. Det vil derimot variere hvor mange som slipper inn samtidig ut fra hvor stor stasjonen er.

- Det gjøres fortløpende vurderinger på hver enkelt stasjon, men vi passer på å følge alle råd - for eksempel at det skal være minst én meters avstand mellom folk, sier han.