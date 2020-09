Langer ut mot Boots og Apotek 1: - Misbruk av forbrukerne

Magnus Svarstad mener apotekgigantene enkelt kan halvere prisene og fortsatt tjene penger. Selv selger han samme type munnbind som apotekkjempen Boots til halve prisen.

Folkehelseinstituttet og myndighetene anbefaler nordmenn å bruke munnbind i tilfeller der det er vanskelig å overholde en meter avstand og ved bruk av offentlig transport i Oslo.

I tillegg til de store apotekgigantene som Boots og Apotek 1, har flere dagligvarebutikker, kiosker og aktører på nett begynt å selge munnbind.

En drøy måned etter at Nettavisen Økonomi først sjekket prisene på munnbind i august, har prisene på en pakke med 50 munnbind kommet ned en god del:

Boots og Apotek 1 solgte munnbind til 499 kroner 17. august, og selger de samme pakkene til henholdsvis 299 kroner og 399 kroner 25. september.

Farmasiet har også kuttet prisene med nesten 200 kroner til 303,20 kroner. Det samme har Vitusapotek, som har gått ned fra 599,90 kroner til 399,90 kroner for 50 munnbind.

Fakta Prisen for 50 munnbind hos utvalgte aktører (25. september 2020) ↓ Farmasiet: 303,20 kroner Boots: 299 kroner Vitusapotek: 399,90 kroner 123apotek: 349 kroner Apotek 1: 399 kroner Med24.no: 199 kroner Norsk Håndsprit: 239 kroner Printmax/Munnbind til alle: 150 kroner Nettimport: 145 kroner

MUNNBIND: Kirurgiske mundbind selges over disk på apoteket, og er anbefalt å bruke i enkelte tilfeller på reise. Foto: Thomas Brun (NTB)

Reagerer på «kunstig høye» priser

Magnus Svarstad har drevet med import av trykk, klær og bannere fra utlandet de siste syv år siden gjennom Lillestrøm-bedriften Printmax. Han stusset over den voldsomme prisstigningen på munnbind i august, og bestemte seg for å ta kontakt med produsentene som leverer til de norske aktørene.

Svarstad mener at prisene til de store apotekkjedene i Norge ikke speiler varekostnadene, og at prisene ikke har kommet på langt nær nok ned. Når prisene ligger på mellom 300 og 400 kroner for 50 munnbind, tilsvarer det mellom seks og åtte kroner per munnbind. Det blir dyrt i lengden, mener Svarstad.

– At en gjennomsnittlig forbruker skal betale rundt 150 kroner i uken for å bruke munnbind til og fra jobb, mener vi er misbruk av forbrukerne i den krisen vi alle står i. Dette fører selvfølgelig også til at påbud og anbefalinger er vanskeligere å rettferdiggjøre, sier Printmax-sjefen.

IMPORT: Norge får omtrent daglig smittevernsutstyr med fly. Foto: Vidar Ruud (NTB)

Siden 2013 har Svarstad importert artikler fra fabrikker i Polen og Kina. Da importøren sjekket med fabrikkene i Kina, ble han overrasket over hvor tilgjengelig munnbind var - det var hverken dyrt, vanskelig å kommunisere eller manko på munnbind. Nå selger han munnbind til 150 kroner per eske gjennom siden Munnbindetilalle.no.

Det gjør den til en av de to billigste i Norge, ifølge Gjerrigknark.com.

– Vi satte inn en bestilling på en million munnbind fra samme fabrikk, samme leverandør og samme merke som Boots. Som en gigantisk aktør vil jeg tro at de får en vesentlig bedre innkjøpspris enn oss, men vi kan fortsatt selge til halve prisen og fortsatt tjene gode penger, sier Svarstad.

– Vi har jo lest om tøffe innkjøpspriser fra Kina og langt høyere etterspørsel enn tilbud på munnbind. Hevder du at det ikke stemmer?



– Det er klart at produsentene måtte jekke opp produksjonen da etterspørselen eksploderte tidligere i år, og vi så enkelte tilfeller der fabrikkene ikke klarte å etterleve EU-standarden hva gjelder merking og produktinformasjon. Og leverandørene har helt sikkert skrudd opp prisene. Men jeg vil påstå at dersom en produsent hadde doblet prisene, hadde de store apotekkjedene knapt merket det, sier Svarstad.

– Umusikalsk

– Hvordan kan det ha seg at dere har så mye lavere priser enn konkurrentene? Er det et stunt?



– Vi har lagt opp på prisene fra før krisen, og selger til normal pris. Vi selger ikke kjempebillig, men har lagt oss på en pris som gjenspeiler kostnadene. Prisene på munnbind kommer uansett til å bevege seg i denne retningen, men ikke før noen legger press på de store aktørene. Jeg mener det er sjokkerende og umusikalsk å selge munnbind så dyrt. Vi oppfordrer alle til å halvere prisene, sier Svarstad.

I en e-post til Nettavisen Økonomi svarer Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots, at prisen på munnbindene på Boots til enhver tid har speilet tilgangen og innkjøpsprisen på tidspunktet de ulike partiene ble kjøpt inn.

– Som du sier, har prisen gått ned betraktelig den siste tiden. Det er en følge av at vi har forhandlet gunstigere innkjøpspriser når vi har kjøpt nye partier etter pristoppen i vår. Det er sannsynlig at denne trenden vil fortsette fremover, sier Thune.

FORTSETTER NEDOVER: Anne Margrethe Aldin Thune i Boots mener det er sannsynlig at prisene på munnbind vil fortsette nedover. Hun er imidlertid uenig i at Boots tar seg for godt betalt. Foto: Boots apotek

Nettavisen Økonomi har sendt en henvendelse til Apotek 1, men apotekkjeden ønsker ikke å kommentere saken.