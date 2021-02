Langer ut mot Freias påskeegg: – Jeg styrer unna

Miljøbevegelsen setter spørsmålstegn ved Freias motiver når de kutter ut plastskjeen, men fortsetter med noe som er minst like miljøskadelig, nemlig palmeolje.

Tirsdag skrev Nettavisen om Freia Påskeegg, som i år har kuttet plastskjeene fra påskeeggene. Årsaken er et ønske om å redusere plastforbruket og spare miljøet, sier Eivind Hjermstad-Sollerud, Brand Manager for sesongvarer i Mondelez Norge, som eier Freia.

Et steg i riktig retning, men det er fremdeles én elefant i rommet, mener flere aktører som Nettavisen har pratet med. De mener det er problematisk at påskeeggene, i år som tidligere, inneholder mye palmeolje. Produksjonen av oljen er regnet som så ødeleggende for regnskogen at Rema 1000 i 2017 valgte å kutte ut påskeeggene, og heller satse på en variant fra Nidar, uten denne oljen.

Vemund Olsen er Regnskogfondets spesialrådgiver når det gjelder bruken av palmeolje.

Han ønsker i utgangspunktet ikke å sette plastskjeer og palmeolje opp mot hverandre, når man prater om miljøtiltak:

– Alt av engangsplast som blir kuttet er bra.

– Begge deler er ting de ikke trenger å bruke, som de kan finne mer miljøvennlige alternativer til. Det er bra at de gjør det ene, også burde de klare å kutte ut palmeolje for lenge siden, sier Olsen til Nettavisen.

– Dobbeltmoral

Han reagerer samtidig på en dobbeltmoral hos Freia:

– De har jo fjernet palmeoljen fra noen produkter - fra Kvikk Lunsj for eksempel. Det synes jeg er verre dobbeltmoral enn det med plastskjeene. Vi støtter jo at de kutter plastskjeene, men at de fjerner palmeoljen fra noen produkter, men ikke fra alle, viser jo at de tross alt at de ikke mener at er miljø er viktigst.

Les også: Børsene er rystet: Nå går den norske kronen rett til bunns

– Palmeoljen har vært den viktigste årsaken til at regnskogen i Sørøst-Asia forsvinner. Veldig mange av plantasjene der er lagt på ødelagt regnskog. Arealet med palmeoljeplantasjer i Indonesia har økt til 140.000 kvadratkilometer - like stort som halve Italia.

– Rema 1000 har jo kuttet ut Freia sine påskeegg. Burde Norgesgruppen og Coop følge etter?

– Det synes jeg absolutt, for det finnes det jo et palmeoljefritt alternativ som Nidar har klart å vise at er mulig å få til - et godt tiltak.

Nettavisen har vært i kontakt med Mondelez, som eier Freia. De sier blant annet at det ikke er så enkelt som å bare si at palmeolje er ille, og alternativene bedre. Se hele tilsvaret nederst i saken.

Mener forbrukerne ikke vil ha palmeolje

Olsen i Regnskogfondet mener selskapene skaper en etterspørsel for palmeolje som forbrukerne ikke er interessert i.

– Det er jo etterspørselen som driver fortsatt vekst. Mange norske selskaper klarte å fjerne palmeoljen på kort tid etter palmeoljekampanjen til Regnskogfondet og Grønn Hverdag i 2012 - da gikk jo forbruket ned med 70 prosent. Det var så mange selskaper som først sa at det var umulig å få til, fordi mange kunder ville merke forskjellen, og så merket de at kundene faktisk ville ha dette. Det viser at dette er noe alle burde kunne klare.

MDG reagerer

– Dette er en gjenganger for Freia.

Det sier Arild Hermstad, MDG-nestleder og tidligere leder for Framtiden i våre hender, til Nettavisen.

Les også: Cutters risikerer å tape to millioner på regjeringens ordning: - Tragikomisk

Han synes det er fint at man har kvittet seg med plastskjeen, men at dette skjer altfor sent:

– Å fjerne den er noe de burde gjort det øyeblikket man fant plasthvalen på Sotra i 2017. At de har brukt fire år på å skjønne at de skulle kvitte seg med plastskjeen forteller hvor lang tid Freia bruker på å etterkomme forbrukernes krav når det gjelder miljø og bærekraft.

– Jeg nekter å tro at det har vært tvingende nødvendig å ha plastskje i de forpakningene, sier Hermstad.

Les også: Investorene klør seg i hodet: Gamestop suser oppover igjen

Han mener de ikke hadde noe valg når det gjaldt grepet med å fjerne palmeoljen fra Kvikk Lunsj i 2015, og at Freia fremdeles er utdatert:

– Alle bilfabrikanter går nå over til elbiler. Dette grepet Freia gjør er som at en bilfabrikant skulle fortsatt med å lage dieselbiler, men at de skal ha mindre plast i interiøret.

– Ikke frikjent

Hermstad mener Freia burde lytte til forbrukerne:

– Det har vært kampanjer om å kutte palmeoljen i årevis, men de gjør det ikke. Det er den økonomiske bunnlinjen som styrer handlingene, og ikke miljøet.

MDG-nestlederen understreker likevel at dette er et steg i riktig retning:

– Det er bra at de kutter ut plasten. Det er bedre med dobbeltmoral enn ingen moral.

Les også: Gir sine 4000 ansatte gigantbonus

– De har et omdømmeproblem her, som de forsøker å fikse, men som fortsetter gjennom at de insisterer på å ha palmeolje i de eggene.

– Omdømmemessig, har de steget i gradene hos deg etter at de fjernet plastskjeene?

– Nei. Jeg styrer fortsatt unna de palmeoljeproduktene. De er ikke frikjent i mine øyne.

Mondelez svarer

Nettavisen har stilt følgende spørsmål i en e-post til Mondelez:

– Hvorfor har dere fjernet palmeoljen fra Kvikk Lunsj, og ikke fra påskeeggene?

– Nidar selger påskeegg hos Rema uten palmeolje. Hvorfor klarer ikke dere det samme?

– Er dere enige i uttalelsen om at palmeolje ikke er noe dere trenger å bruke?

Marcus Hartmann, kommunikasjonssjef for Mondelez i Norden, svarer ikke direkte på disse spørsmålene, men skriver i et lengre svar at det hele er komplekst. Han skriver også at de fleste Freia-produktene ikke inneholder palmeolje, blant andre Freia Melkesjokolade og Kvikk Lunsj. Her er hele tilsvaret fra Mondelez:

– I de produktene der vi har palmeolje, så bruker vi RSPO-sertifisert (Roundtable on Sustainable Palm Oil, red.anm.) palmeolje, og det finnes flere grunner til at vi, og andre produsenter, bruker palmeolje. Palmeolje fungerer som et naturlig konserveringsmiddel i matvarer som forlenger holdbarheten til produkter, noe som er avgjørende for å redusere matsvinn, noe som i seg selv har en negativ innvirkning på miljøet. Hvis du ser på alternativene, så er palmeolje veldig effektivt å dyrke. Andre alternativer kan kreve opptil fem ganger mer areal for å produsere like mye olje.

Les også: Slik lurer nordmenn forsikringsselskapene - én type svindel stikker seg ut

– Derfor er det ikke så enkelt som å si at palmeolje ikke er bra og alternativene er bedre - det er en kompleks situasjon. Organisasjoner som WWF sier at løsningen ikke er å boikotte palmeolje, men at de som kjøper palmeolje må gjøre den mer bærekraftig, noe vi jobber mye med innenfor rammene av RSPO, men også med vår egen handlingsplan for palmeolje. Vi fortsetter å jobbe for å oppnå full bærekraft og gjennomsiktighet i vår forsyningskjede og industrien generelt, og senest i september i fjor kunngjorde vi betydelige fremskritt i ytterligere å styrke kravene til sporbar palmeolje.

Les også: Plastskjeene i Freia Påskeegg er borte: – Håper folk har forståelse

– Mondelez står globalt for rundt 0,5 prosent av palmeoljeforbruket globalt, noe som gjør oss til en relativt liten aktør, men vi tar vår rolle veldig seriøst. Vi samarbeider med flere av de ledende globale organisasjonene som har fokus på å forbedre forsyningskjeden for palmeolje, for eksempel gjennom å støtte FNs utviklingsprogram (UNDP), Indonesias regjering og andre for å utvikle en nasjonal handlingsplan for bærekraftig palmeolje, avslutter Hartmann.

Reklame Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant