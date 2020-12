Langer ut mot storbankens frynsegode: - Forskjellsbehandling

Reagerer på at Sparebanken Øst tilbyr «junioruke» til småbarnsforeldre.

Banken er en av Norges største alliansefrie sparebanker og har hovedkontor i Drammen, men har også kontor i Oslo sentrum og andre steder på Østlandet. Nå, like før jul, har de lagt ut to stillingsannonser på Finn.no. Stillingene er ganske forskjellige og i ulike avdelinger, men det er et avsnitt som står å lese i begge annonser.

«Junioruka. Har du barn i alderen 2-9 år, får du én ekstra ferieuke fordi vi tror du trenger det».

Kommunikasjonsrådgiver Christine Krieg plukket opp dette og la ut følgende beskjed til sine Twitter-følgere:

Flere har valgt å hive seg på Twitter-tråden og reaksjonene er delte.

- Forskjellsbehandling

Én som har reagert på «gulroten» som Sparebanken Øst tilbyr, er Lene Elisabeth Eide (24) som jobber med kommunikasjon og markedsføring overfor bedrifter. Hun driver også sitt eget firma, «CleanCup», som selger menskopper, og hun er selverklært feminist.

Les også: Anne takket nei til 150 millioner kroner for gårdsjorda

«Tipper det er lovlig så lenge det er i private bedrifter og ikke det offentlige, fordi det er et vilkår du «går med på» når du søker? Jeg kunne passet til den stillingen, kanskje, men jeg ville aldri søkt i en bedrift som forskjellsbehandler på den måten.», skriver hun på Twitter.

Til Nettavisen utdyper hun hvorfor hun mener det er forskjellsbehandling.

– Det ser ut som at de ønsker seg småbarnsforeldre som ansatte, og tilpasser seg det. Dersom barnefamilier er målgruppen for deres tjenester, kan det være et godt virkemiddel. Men det oppfattes som en merkelig forskjellsbehandling, og jeg hadde ikke ønsket å jobbe i en sånn bedrift.

Og hun legger til:

- Det skaper en avstand til bedriften for de som frivillig eller ufrivillig ikke får barn. Jeg tenker spesielt på de som er ufrivillig barnløse. En ekstra ferieuke bare til foreldre har ingen god klang.

- Populær ordning

- Det er jo en utrolig fin ting å kunne bruke mer tid sammen med barna sine, sier Eivind W. Christiansen i Sparebanken Øst. Han er direktør for marked, kommunikasjon og digital.

Han forteller at Junioruka ble etablert som et ekstra gode i 2018 og gjelder for ansatte som har barn mellom 2 og 9 år. Disse får én uke ekstra betalt ferie. I 2020 var 46 ansatte (27 prosent) omfattet av ordningen.

- I Sparebanken Øst ser vi på dette som et positivt gode for travle småbarnsforeldre som slites mellom jobb, barns fritidsaktiviteter, ferielukket SFO/AKS og planleggingsdager som spiser av feriedagene. Junioruka er svært populær blant de ansatte, og intensjonen er å bygge opp under bankens mål om å være en attraktiv arbeidsplass for alle, også arbeidstagere med små barn, sier han.

- Spenstig

Even Bolstad, sjef for HR Norge og ekspert innenfor arbeidsliv, synes ordningen høres veldig bra ut.

- Dette er et originalt og spenstig tiltak! Det er en god måte å stikke seg fram på. Jeg har ingen problemer med å gi honnør til Sparebanken Øst. Det er absolutt ingenting som hindrer dem å tilby dette. Man har et større handlingsrom privat på grunn av tariffavtaler som slår inn i det offentlige, men det er ikke ulovlig noen steder, sier han.

- På hvilken måte stikker banken seg fram her?

- Med dette tilbudet viser de konkret at de er på jakt etter en aldersgruppe som er vanskelig å finne. De ønsker rett og slett å gjøre seg ekstra attraktiv overfor denne gruppen. Ved å tilby dette får de også blest av den målgruppen de ønsker å rekruttere. Det er god markedsføring, mener arbeidslivseksperten.

Hun ble historisk under OL på Lillehammer. Deretter gikk karrièren i en helt ny retning:

Reklame Norsk vinner av 310 millioner kroner i Vikinglotto