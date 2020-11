Langt flere mener NRK bør flytte til Lillestrøm: – Mye penger å spare

40 prosent vil flytte NRKs hovedkontor til Lillestrøm, og 20 prosent sier nei.

NRK skal flytte fra Marienlyst på Majorstuen i Oslo. Det er flere finalister, men den eneste utenfor Oslo, er tomteforslaget fra Lillestrøm - som ligger praktisk talt på togstasjonen.

Lillestrøm har finansiert en spørreundersøkelse av meningsmålingsinstituttet Sentio. Der fremgår det at 40 prosent mener NRK burde flytte til Lillestrøm, mot 20 prosent som sier nei. 40 prosent oppgir at de vet ikke.

– Det er interessant at 40 prosent sier det er en god idé. Det er helt i tråd med hvordan vi tenker, sier ordfører Jørgen Vik (Ap).

Han vil helst få det nye NRK-hovedkvarteret til Lillestrøm hvor omtrent 2.000 av NRKs ansatte holder til.

– Det blir enklere og tettere på resten av verden, enn bare Oslo Vest. Samtidig som det er kort avstand til alt som skjer i Oslo sentrum, sier Vik til Nettavisen.

Totalt var det 30 kandidater som kom med forslag til hvor NRKs nye hovedkvarter bør ligge. Det er seks finalister som står igjen. Det er Gamle Oslo, Bryn, Storo, Løren, Lillestrøm og Lilleaker.

I tillegg oppgir NRK at de gjerne vil at Tøyen i Oslo sentrum skal bli et aktuelt alternativ.

Ordføreren i Lillestrøm har i alle fall håp om at de vil ta del i hans by, som ligger 10 minutter unna Oslo med tog, og 12 minutter unna Gardermoen flyplass.

Tomten de foreslår, som kalles «Puls», skilter med god beliggenhet like ved togstasjonen, og at det går inn i et nytt bybilde hvor det skal bygges mye de kommende årene.

– Det er mye som skjer i Lillestrøm. Nå åpnes det et nytt kunstmuseum like over gaten. Nye bygg blir ført opp, hvor lokalavisen skal flytte inn. Vi har store teknologi- og forskningsmiljøer.

Ordføreren innrømmer gladelig at det ville vært en kjempegod nyhet for kommunen om NRK bestemte seg for Lillestrøm.

– Det er klart at det at NRK flytter til Lillestrøm vil også bety noe for hvordan de opplever og ser Lillestrøm by, og får øynene opp for det spennende som skjer her, sier Vik.

– I undersøkelsen er det mange som oppgir at NRK burde forbli i Oslo, samtidig som de stiller seg positiv til Lillestrøm?

– Oslo er bra, Lillestrøm er enda bedre. Når folk får et generelt spørsmål så svarer de Oslo. Når Oslo blir stilt opp mot et annet konkret sted, Lillestrøm, så ser de at det finnes en enda mer attraktiv plassering, sier Vik.

Mye penger å spare

– Det er også en mye lavere etableringskostnad for NRK, så det er mye penger å spare. De pengene kan brukes på journalistikk i stedet, sier Vik.

Normal byggekost for et kontorbygg er på 26.600 kroner per kvadratmeter. Om NRK skal ha like stor bygningsmasse som de har på Marienlyst med 110.000 kvadratmeter. Vil det bety rundt tre milliarder kroner.

Byggekostnadene er ikke lavere på Lillestrøm, men tomteprisene er langt lavere.

Ifølge Romerikes Blad har Akershus Eiendom verdsatt den mulige NRK-tomten på Lillestrøm til under 10.000 kroner per kvadratmeter. Det er omtrent halvparten av tomtekostnaden for eksempel i Bjørvika i Oslo.

Et grovt estimat vil dermed bety at NRK kan spare rundt 1-1,5 milliarder kroner på tomteprisen.

NRK finansieres over skatteseddelen, etter omleggingen vekk fra NRK-lisensen.

Spørreundersøkelse om NRK-flytting NRK skal flytte sitt hovedkontor fra dagens plassering på Marienlyst. Det nye NRK-huset blir høyteknologisk, bærekraftig, topp moderne og tilrettelagt for å utvikle TV, film og annet innhold i verdensklasse. Bør NRKs hovedkontor ligge andre steder enn i Oslo? Ja: 32,6 prosent

Nei: 37,9 prosent

Vet ikke: 29,5 prosent Tror du NRK vil spare penger på å flytte ut av Oslo sentrum? Ja: 52,2 prosent

Nei: 22,6 prosent

Vet ikke: 25,2 prosent Tror du det vil ha betydning for NRKs leveranse om hovedkontoret ligger andre steder enn Oslo? Ja: 32,1 prosent

Nei: 49,6 prosent

Vet ikke: 18,4 prosent Lillestrøm er et av alternativene NRK vurderer når de skal flytte fra Marienlyst. De andre alternativene ligger i Oslo. Lillestrøm stasjon er Norges tredje største kollektivknutepunkt, med 10 minutters reisevei til både Oslo Sentrum og Oslo Lufthavn. Synes du NRKs nye hovedkontor bør legges til Lillestrøm? Ja: 39,7 prosent

Nei: 20,1 prosent

Vet ikke: 40,3 prosent

52,2 prosent sier i undersøkelsen at NRK vil spare penger på å flytte ut av Oslo sentrum, med 22,6 prosent som sier nei.

Folk flest har heller ikke tro på at om hovedkontoret ligger utenfor Oslo, vil det ha betydning for leveransen fra statskanalen. 50 prosent at de ikke tror det har noen betydning for NRKs leveranse om hovedkontoret ligger andre steder enn i Oslo. 32 prosent sier det har betydning.

Respondentene har også noen motstridende synspunkt. På spørsmål om NRKs hovedkontor bør ligge andre steder enn i Oslo, sier 32,6 prosent ja, mot 37,9 prosent nei og 29,5 oppgir vet ikke.

