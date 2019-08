Lanserer gratis spillportal - vil bli best for flest på spill

Nettavisen starter en satsing på spill og gaming med en stor spillportal med gratis spill.

En av de første norske digitale satsingene på spill fra et større mediehus kom i 2004 da Nettavisen lanserte Spillmagasinet sammen med TV 2. Etter at Egmont tok over Side2 og Side3 forsvant også Spillmagasinet ut av Nettavisen.

Nettavisen har også tidligere hatt samarbeid med King (selskapet som står bak Candy Crush) og nettspill som Habbo Hotel.

Spillmagasinet var en stor redaksjonell satsing på spill som også hadde sitt eget TV-program.

Nettavisen vil høsten 2019 relansere flere elementer som gjorde disse spillsatsingene til suksesser med både anmeldelser, omtaler og annet:

- Vi skal gjøre det området som er det største underholdningsområdet i både interesse og penger til noe som er allment tilgjengelig, sier Pål Nisja-Wilhelmsen, direktør for innovasjon i Nettavisen.

Nettavisen hadde et langvarig samarbeid med King, utviklerne av blant annet Candy Crush, som stod bak en spillportal med gratis spill som i Norge fantes på Nettavisen.

Nettavisen skal gjøre dette ved å både følge de største spillene redaksjonelt, men også ha en egen portal med gratis spill.

- Vår spillportal har spill som kan spilles gratis i nettleseren, og trenger derfor ingen installasjon på noen maskin eller mobil, forteller Nisja-Wilhelmsen.

Her kan du sjekke spillene

Samtidig som den gratis spillportalen blir tilgjengelig for leserne vil også Nettavisen komme med en bredere dekning av de mest populære spillene:

- Ett av de store problemene med journalistikk og omtale av spill er at det faller i en av to kategorier: Enten skrevet for en liten menighet eller skrevet mot de som spiller. Vi skal lage en dekning som gjør spill allment tilgjengelig, forklarer fenomener og som kun problematiserer det som faktisk må problematiseres hevder Nisja-Wilhelmsen.

Målsetningen er enkel, om vi skal tro innovasjonsdirektøren:

- Vi skal bli størst for flest på spill. Skal vi klare det må vi ha både de enkle spillene som folk kan spille i en liten pause samt omtale de mer avanserte spillene på en måte for flest folk.