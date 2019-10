Lanserer hytte for hunder: - Det verste er at jeg tror den vil selge bra

Vi bruker mer og mer penger på våre firbeinte venner. Og nå lanseres egen hytte til hunden som har alt.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Det verste er at jeg tror den vil selge godt. Jeg er egentlig sikker på det, så lenge prisen ikke blir for høy. Vi får en god del henvendelser på hundehus. Så den der vil nok mange kjøpe to av. En til hytta og en til hagen hjemme.

- Ville du kjøpt hytte til dine hunder?

- Nei. Først må jeg få meg hytte selv, sier May Bente Olsen.

I videovinduet over kan du se hvilken hytte Olsen snakker om.

BESTSELGEREN: Abosolutt ingen varer er i nærheten av å selge så godt som hundeselene May Bente Olsen viser frem. - Den slår alle andre varer med veldig god margin. Foto: Stein Nervik

Nettavisen møter henne i butikken Hund som hobby på Lade i Trondheim. Her har hun jobbet siden 2007. Til sammen har hun jobbet 16 år i dyrebutikk.

Fra 10 til 30 millioner

Da butikken vi er i ble åpnet, var den rundt 400 kvadratmeter. I dag har kundene og de 23 ansatte rundt 1.300 kvadratmeter å boltre seg på.

De siste ti årene har også omsetningen i butikken tredoblet seg. Fra 10 til 30 millioner kroner. Olsen merker godt at nordmenn bruker mer og mer penger på kjæledyrene sine.

I samme periode har antall ansatte økt fra 5 til 23.

- Sitter pengene løst når folk er ute og handler til hundene sine?

- Hos en del, ja. De bryr seg ikke om pris men går for det mest eksklusive. Mange er også opptatt av at skåler og seng skal matche interiøret i stua. Og kjøper ulike skåler til ulike rom.

- Du har selv to hunder. Hvordan er du selv som hundeeier?

SOV GODT: Denne sengen med tempurmadrass har blitt veldig populær. May Bente Olsen forteller at flere kunder gjerne kjøper flere ulike farger i slengen sånn at den kan passe interiøreret i boligen. Foto: Stein Nervik

- Mine er bortskjemte. De er det. Det er ikke alt som er like nødvendig. Jeg har ikke barn, så da blir det nok litt ekstra på dem av den grunn. Sånn sett er jeg lik mange av kundene våre, smiler Olsen.

Forsikrer dyr som aldri før

Det er ikke bare hundebutikken på Lade som opplever at hundeeiere bruker mer og mer penger på sine firbente venner. Også hos forsikringsselskapene peker pilene rett opp.

- Fra august 2016 og frem til august i år har antallet hundreforsikringer hos oss økt med ca. 50 prosent, så det er snakk om en solid økning, forteller kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i forsikringsselskapet If.

Han legger til at den typiske kunden har en forsikring som dekker veterinærutgifter opp til 30.000 kroner i året.

Noe som betyr at det også drypper en del tusenlapper i året på landets smådyrklinikker.

Og denne høsten får landets rundt 600.000 hundeiere et splitter nytt produkt å svi av penger på.

Til hunden som har «alt»

I forbindelse med at hytteprodusenten Saltdalshytta feirer sitt 40 års-jubileum, lanserer de et helt nytt produkt. Nemlig en egen hundehytte som kan settes opp utenfor hytten på fjellet. Eller ved sjøen.

Her får Fido egen stue, den har ovn for kalde dager og netter. Og egen veranda med tak hvor hunden kan slappe av ute og samtidig holde seg tørr eller få skygge når sola skinner.

I første omgang er det bare produsert en prototype som skal gis bort i forbindelse med jubileet.

Men salgs- og markedsdirektør Stine Røsand avviser at hundehytta er en gimmick.

- Som alle andre produkter, har vi også utviklet denne etter å ha snakket med folk som kan og har hund. Vi ser for oss at den skal leveres som et byggesett og så kan det være et prosjekt for hele familien å lage en hytte til det firbente familiemedlemmet.

- Tror du det vil være interesse for et slikt produkt?

- Ideen oppstod etter at vi fikk en del forespørsler om nettopp hundehytte. Veldig mange hytteeiere er dessuten også hundeeiere. Så nå tester vi hvor stor interessen er.

For mye utstyrsjag

Selv om May Bente Olsen hos Hund som hobby tror det vil være et marked for hytten, er kunden vi treffer denne formiddagen litt mer skeptisk.

- Den ser jo veldig bra ut. Men jeg snekrer en del selv, så dersom det blir aktuelt så lager jeg nok en selv, sier Harald Halsan som har tatt helgefri fra elgjakta for å ta med Hanta (3 år) for å klippe klør.

PLEIE: Kloklipping må til og har blitt et populært produkt hos Hund som Hobby. Her får klipper May Bente Olsen klørne på Hanta mens eier Harald Halsan sørger for at hun føler seg trygg. Foto: Stein Nervik

- Og jeg synes det kan bli litt vel mye utstyrsjag, for å være ærlig. Både for hunder og mennesker. Vi trenger sjelden det dyreste og nyeste, legger han til mens han plasserer hunden trygt i fanget mens Olsen finner frem klo-tanga.

Heller ikke professor Helge Thorbjørnsen ved Norges handelshøyskole (NHH) hopper i taket når Nettavisen presenterer det nye produktet fra Saltdalshytta.

- Jeg tviler på om markedet for dette er veldig stort, sier han.

Glemmer hunden er et dyr

Samtidig understreker Thorbjørnsen, som er ekspert på forbrukeratferd, at markedet for kjæledyr fortsatt vokser.

SMÅSKEPTISK: Professors Helge Thorbjørnsen ved Norges handelshøyskole tror markedet for hundehytta er begrenset. Foto: Marit Hommedal / Pressefoto

- Folk bruker mer penger på både kjæledyr og fritidsaktiviteter jo rikere de blir. Hunder og katter får dyre operasjoner, egen forsikring, GPS-sporing, eksklusiv mat og dyre leker.

- Hvorfor blir det slik?

- Folk har sterke emosjonelle bånd til kjæledyr og de står til og med nevnt i flere testamenter. Det er jo fint at folk setter pris på dyr, men noen ganger glemmer de kanskje at er nettopp det de er, sier Thorbjørnsen.

Har andre behov

Og nettopp det siste er man opptatt av hos Norsk Kennel Klub.

- Å huske på at hunden ikke er et menneske, er veldig viktig fordi hunden har andre behov enn oss, sier assisterende direktør Marianne Ono Njøten.

- En hund har ikke behov for å bli kledd opp. Den har behov for normalt renhold, pleie og omsorg, men ikke skjønnhetsprodukter og føning av pelsen daglig, legger hun til.

Njøten tror at vi bruker mer og mer penger på hundene våre, fordi dyrene nå fyller et annet behov enn tidligere.

- Dagens hunder er nok i større grad familie- og selskapshunder, mens de tidligere var brukshunder. Da får vi tettere bånd til hunden, og da er det sikkert lettere å bruke mer penger på den.

Samtidig understreker hun at det langt fra er gratis å anskaffe seg hund.

Tid viktigere enn penger

- Vi anslår at et normalt hundehold koster rundt 12.000 kroner i året. Det dekker skikkelig for, forsikring, hundebur og annet nødvendig utstyr. Du må også ha råd til å ta hunden til veterinær dersom den skader seg. Hvis ikke er det ikke godt dyrehold. Du bør altså ikke skaffe hund dersom du har veldig anstrengt økonomi og ikke kan prioritere de månedlige kostnadene.

- Er det noe annet som er viktig å tenke over dersom du vurderer å kjøpe hund?

- At du har nok tid å sette av til den. Å få den hunden du ønsker tar veldig mye tid. Særlig de første årene.

- Så det er viktigere å bruke tid enn penger på hunden?

- Det kan du godt si. Og skal du først bruke litt ekstra penger på hunden, er rådet vårt å bruke det på en aktivitet som for eksempel lydighetskurs som stimulerer hunden. Da får du også en bedre relasjon til hunden din og unngår at den gjør uønskede ting som å tygge på sko og tøfler fordi den har energi den ikke får brukt opp.