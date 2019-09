Lanserer ny tjeneste: Vil gjøre parkering enklere i Oslo

Nettavisen satser på parkeringsbransjen med ny tjeneste: Nå kan du leie ut parkeringsplassen mens du er på jobb og tjene tusener av kroner i måneden.

Ifølge Finansavisen vil Oslo kommune betale inntil 250.000 kroner til Oslo-bedrifter som tilrettelegger for mer klimavennlige jobbreiser for egne ansatte, enten det er reiser i jobben eller til og fra jobb.

Med beboerparkering er det blitt vanskeligere å parkere når du trenger bilen for å komme deg på jobb. Men Nettavisen lanserer nå en tjeneste der du kan leie ut parkeringsplassen hjemme mens du er på jobben. Kall det gjerne en Airbnb for parkeringsplasser.

- Ved å tilby en slik tjeneste reduserer man behovet for å kjøre rundt og rundt og forsøke å finne en ledig plass. Tjenesten gjør det mulig å kjøre direkte hjem til en privatperson som leier ut plassen sin og sparer dermed miljøet for utslipp, sier Pål Nisja-Wilhelmsen, direktør for innovasjon og forretningsutvikling i Nettavisen.

Fjerner 4250 plasser

Med tjenesten kan de som disponerer en parkeringsplass eller garasje, leie ut denne til andre mens de selv er på jobb. Ferske tall fra Oslo kommune viser at det i løpet av året vil være fjernet 4250 parkeringsplasser i Oslo.

- Vi har sett et klart behov i markedet for å gjøre det lettere og mer smidig å finne parkeringsplasser i de store byene, kanskje spesielt i Oslo, sier Wilhelmsen.

- Å ha en lett tilgjengelig plass å parkere bilen som brukes ved behov, har en fordel også når det gjelder hvor lenge en bil er i gang. Vi skal enkelt nok prøve å lage et Airbnb for parkering, fortsetter han.

Rådyre plasser

Ved å leie ut egen parkeringsplass til andre kan du sitte igjen med flere tusen kroner i måneden. Dinside skrev i fjor at de dyreste garasjeplassene i Oslo koster én million kroner. På dyre Frogner i Oslo vest kunne man ifølge Finn.no få kjøpt en parkeringsplass for 950.000 kroner i et anlegg.

- Hva tjener Nettavisen på den nye tjenesten?

- Vi tar ti prosent av det parkeringsplassen kan leies ut for.

Med andre ord: Leies en parkeringsplass ut for 3000 kroner i måneden, får Nettavisen 300 kroner.

Mange har en parkeringsplass eller garasje som de selv ikke bruker. Dette kan eksempelvis være eldre som har sluttet å kjøre bil. Andre benytter seg av bilkollektiver.

65 prosent av respondentene svarer i en stor undersøkelse NAF har gjort at parkering er den største ulempen med å ha bil og motorsykkel.