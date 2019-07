Lasse Kjus gikk på trynet på børsen

Årsresultatet avslører at alpin-legenden tapte store penger i fjor.

I den aktive karrieren til Lasse Kjus håvet han inn medaljer med gjeve valører.

De siste årene, når Kjus har satset på investeringer i næringslivet og klesmerket Kjus, har det imidlertid tidvis gått tråere for alpintlegenden.

Tapte millioner

Årsresultatet til Kjus Holding, Lasse Kjus' heleide investeringsselskap, viser nemlig at det endte med knall for fall for alpinisten på aksjemarkedet i fjor.

Kjus gikk nemlig blant annet på en smell på 4,9 millioner kroner, primært på investeringer i olje- og offshoresektoren. Det var DN som først omtalte saken.

Kjus holding tapte nemlig 650.891 kroner av totalt inntekter på 569.310 kroner. Kjus tapte altså 1,14 kroner for hver hver krone han fikk inn i selskapet sitt i fjor.

Det skyldes at driftsinntektene ble nesten halvert, samtidig som kostnadene økte. Det er sjelden en særlig god kombinasjon.

Reduksjon

Enda verrre der det imidlertid at investeringene til Kjus ga en verdireduksjon «av andre finansielle instrumenter» på nesten fem millioner kroner.

– Jeg tapte på aksjeinvesteringene mine i olje- og offshoresektoren, sier Kjus til DN.

Det samlede årsresultatet til Kjus holding, når du også tar med finansinntekter på to millioner, er dermed et tap på 3,6 millioner kroner.

Kjus selv tok ut lønn på 549.600 kroner som daglig leder.