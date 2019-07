Lavere billettpriser ga kjempesmell for Ryanair

Lavere billettpriser gir kjempesmell for Ryanair.

Resultatet til flykjempen falt 21 prosent i perioden april til juni i år, sammenliknet med samme periode i fjor.

Nedgangen er på 66 millioner euro, eller 643 millioner kroner.

Dyrere billettpriser

Selskapet skriver at det skyldes en kombinasjon av lavere priser, dyrere drivstoff og økte lønninger.

- Men vi slår alle de andre flyselskapene på kostnader og med en betydelig avstand og forskjellen øker. Vi er betydlig over Easyjet og Norwegian, sier O'Leary i en presentasjon.

Ifølge Ryanairs oversikt har Norwegian 193 prosent høyere kostnader og 146 prosent høyere billettpriser enn dem.

Blant annet er billettprisene ned seks prosent.

- Vi ser at prisene er ned 6 prosent, men det er umulig å si hva som skjer men vi venter at prisene skal ende ned rundt to prosent for regnskapsåret 2020 (april 2019 til mars 2020, red.anm.). Nedgangen skyldes økt kapasitet av fly i Europa og svak vekst i Storbritannia, sier O'Leary i pressekonferanse.

Konkurs

Ryanair skriver at de to svakeste markedene er Tyskland og Storbritannia.

«I Tyskland fikk Lufthansa lov til å kjøpe Air Berlin og selger den ekstra kapasiteten til priser under kostnad. I Storbritannia tynger Brexit på forbrukertilliten og pengebruken», heter det.

Selv om resultatet falt, er omsetning opp 11 prosent til 2,3 milliarder euro.

Ryanair har flere ganger sagt at de venter at konkurrenter som Norwegian vil gå konkurs. Uten å nevne Norwegian spesifikt, gjentar de likevel spådommen om flere konkurser nå.

- Jeg tror vi vil se flere flyselskaper som går konkurs og konsolidering i de neste månedene. Når selskapene passer toppunktet for kontantstrømmen og går inn i vinterperioden, vil de ha mindre penger og kredittkortselskapene vil holde tilbake penger. Vi har allerede flere selskaper til salgs, som Thomas Cook og Alitalia, sier finansdirektør i Ryanair, Neil Sorohan.