Lavere oljepriser ga kjempesmell: Nå er Equinor ikke den største optimisten lenger

Eldar Sætre og Equinor skrur ned forventningene til oljeprisen dramatisk. Det gir nedskrivninger på 27 milliarder kroner.

Torsdag morgen legger oljegiganten Equinor fram tallene for tredje kvartal, som viser regnskapstallene fra juli til oktober.

2020 har vært et svært vanskelig år for Equinor og oljebransjen generelt, med et historisk stort fall i oljeprisen, forsvinnende etterspørsel etter olje og enorm usikkerhet knyttet til når verden vil gå tilbake til normalen.

I tredje kvartal går inntektene og oljeproduksjonen til Equinor ned:

Oljegiganten leverer et justert resultat før skatt på 0,78 milliarder dollar. Det er langt dårligere enn tilsvarende resultat i fjor, som endte på 2,59 milliarder dollar.

Equinor produserte totalt 1,99 millioner fat olje og gass per dag i tredje kvartal. Det er et år siden forrige gang selskapet produserte mindre enn to millioner fat per dag. I tredje kvartal i fjor, like før Johan Sverdrup startet produksjonen, lå produksjonen på 1,9 millioner fat per dag.

Både konsernsjef Eldar Sætre og finansdirektør Lars Christian Bacher slutter i Equinor i november, etter henholdsvis 40 og 30 år i selskapet.

- Våre finansielle resultater er preget av svake priser ettersom regioner i hele verden fremdeles er hardt påvirket av pandemien. Vi ser resultatene av vår kraftfulle respons på uro i markedet, med betydelige kostnadsforbedringer og streng finansiell disiplin, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor i en pressmelding.

Var verdens mest optimistiske oljegigant

Tidligere har Equinor trodd at oljeprisen ville fortsette i tiårene som kommer, og at oljeprisen ville være 82 dollar fatet i 2040. I sommer skrev Nettavisen Økonomi at Equinor var verdens mest optimistiske oljegigant, ettersom de andre store oljeselskapene utenfor USA i tur og orden nedjusterte anslagene sine.

Mens Shell, BP, Eni, Total og Repsol har trodd på oljepriser på mellom 47 og 60 dollar i 2050, har Equinor lenge ligget 20 prosent over de andre.

«Dette til tross for at Equinor deler revisjonsselskap (Ernst & Young) med Shell, som tror på 60 dollar fatet», skrev Carbontracker i en rapport tidligere i år.

TRODDE PÅ 80 DOLLAR: Equinors anslag for hvilken retning oljeprisen ville beveget seg milevis unna konkurrentenes prognoser dersom forventningene ikke ble nedjustert.

Den forventningen er kraftig redusert nå, noe som får dramatiske konsekvenser for selskapets eiendeler og verdier:

Det norske oljeselskapet tror oljeprisen vil styrke seg fram til 2030, før den vil synke jevnt mot 64 dollar fatet i 2040. Det er hele 18 dollar lavere enn anslaget fra forrige kvartal, som var 82 dollar per fat. Equinor tror prisene vil synke til rundt 60 dollar fatet i 2050.

Nedjusteringene i forventningene gir nedskrivninger på 2,93 milliarder dollar, eller 27 milliarder norske kroner.

- Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fremtidens utvikling i råvarepriser på grunn av de potensielle langvarige effektene av covid-19-pandemien og tiltakene for å stoppe den, skriver Equinor.

Oljegiganten ser også på investorenes iver etter fornybar energi og flere kutt i oljeproduksjonen til oljekartellet OPEC+ som faktorer som kan føre til at oljeprisen ikke skyter i været fremover.

- Som en følge av ledelsens analyse av den forventede utviklingen i råvaremarked og valutamarkedet, har Equinor bestemt seg for å endre forventningene. Som et resultat har våre forventninger både på kort- og lang sikt blitt nedjustert med rundt 20 prosent, skriver Equinor.

Slapp nyheter om oljefunn i Canada

I sum leverer Equinor et driftsresultat på minus 2,02 milliarder dollar, rundt 18,8 milliarder kroner, i tredje kvartal. Driftsresultatet var sterkt preget av nedskrivningene knyttet til oljepris-forventningene, men også av nye nedskrivninger i USA på 12,8 milliarder kroner, nedskrivninger internasjonalt på 11 milliarder kroner og nedskrivninger i Norge på 3,4 milliarder kroner.

Like etter at Equinor slapp resultatene fra tredje kvartal, kom også nyheten om at Equinor og partneren BP Canada har gjort to oljefunn utenfor Newfoundland i Canada.

FUNN: Equinor og partneren BP Canada har funnet olje utenfor Newfoundland. Foto: Equinor

Brønnene ble boret i sommer i Flemish Pass-bassenget - men det er fortsatt for tidlig å si hvor store forekomster av olje og gass som kan finnes, ifølge Equinor.