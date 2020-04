Laveste bensinpris siden desember 1990

UNDER 11: Ikke siden tidlig på nittitallet har drivstoffprisene vært lavere, når prisstigningen regnes inn. Uno X på Fredensborg sentralt i Oslo solgte tirsdag morgen diesel for kr. 10,98 per liter. Foto: Morten Solli

Justert for prisstigning må vi tilbake til tidlig på 1990-tallet for å finne like lave priser på bensin og diesel.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Tirsdag morgen kunne du i Oslo kjøpe bensin til kr. 11,52 og diesel til kr. 10,98. I en sjekk Nettavisen gjorde på sentrale stasjoner i hovedstaden, hadde de fleste dieselpriser på 11-tallet. Vi må tilbake til tidlig på 1990-tallet for å finne så lave priser, og det er ingen umiddelbare tegn til at prisen ikke vil ligge på dette nivået framover. - Jeg tror vi framover vil se en variasjon mellom dagens nivå på rundt 11 til litt opp på 15-tallet, sier Henning Aarsand, direktør for stasjonsdrift i Automat1, som drifter Shell- og St1-stasjonene. Les også: Full priskrig på bensin og diesel: - Lenge siden vi har opplevd dette Laveste pris siden 1990 Ikke siden 2009 har den gjennomsnittlige månedsprisen på diesel vært under elleve kroner. Men egentlig var drivstoffet langt dyrere for elleve år siden. Justert for prisstigningen tilsvarer elleve 2009-kroner 13,64 kroner i mars 2020 (siste oppdaterte prisstigningstall). Statistisk Sentralbyrå har registrert månedlige drivstoffpriser siden 1980-tallet. Vi må helt tilbake til desember 1993 for å finne rimeligere diesel, når prisstigningen er tatt høyde for. Den gangen kostet en liter diesel kr. 6,22, som tilsvarer kr. 10,97 i 2020-kroner, ifølge SSBs prisendringskalkulator. Bensin har faktisk ikke vært billigere noen gang siden desember 1990. Ett år etter at Berlin-muren falt kostet en liter blyfri 95-oktan kr. 5,89 - det tilsvarer kr. 10,79 i dag, når prisstigningen er inkludert. Les også: Om ikke ett stort problem løses flopper elbilene Spriker fra 11 til nesten 16 kroner Ferskere prishistorikk viser en rask vei ned fra i vinter. Ved årsstart lå veiledende pris på kr. 17,53 og 16,86 - det fremgår av prisstatistikk Nettavisen har fått tilgang til. Men veiledende priser er høyere enn snittet av pumpepriser, som er hva SSB-tallene er basert på. Med veiledende pris på 16-17-tallet gjennom hele januar og februar, lå pumpeprisen stort sett på 15-tallet. Endringen nå i det siste har skjedd etter at prisen på Nordsjø-olje har rast fra om lag 60-70 dollar fatet til ned på 20-tallet. Dette er priser registrert sentralt i Oslo mellom kl. 09:30 og 10:30 tirsdag morgen: Pumpepriser 14. april 2020 Stasjon Diesel Bensin Uno X, Fredensborg 10,98 11,89 St1, Kirkeveien 10,98 11,89 Xy, Tåsen 11,18 12,09 Shell, Bjølsen 11,18 12,09 Shell, Marienlyst 11,44 11,52 Cirkle K, A.Kiellands Plass 11,48 12,95 Shell, Vinderen 13,17 14,29 Esso, Gaustad 15,42 15,56 Esso, Storo 15,42 15,56 Cirkle K, Storo 15,37 15,51 - Jojo-prisene fortsetter Henning Aarsland i Automat1 er klar på hvorfor prisene har falt såpass mye: - Primært skyldes dette det tøff lokal priskonkurranse og lav oljepris. For vår del teller også plassering på sentrale områder der konkurrenter har store stasjoner. Les også: Nå fungerer elbilpolitikken: Salget av bensin og diesel stuper i Norge Han forventer at prisene vil fortsette å svinge med samme pris-variasjon som nå: - Jeg tror vi framover vil se en variasjon mellom dagens nivå på rundt 11 og opp til litt opp på 15-tallet. Dette vil fortsette framover slik det ser ut nå. - Vil prisene komme jevnlig ned på dette nivået så lenge oljeprisen holder seg lav, eller er det svakere etterspørsel som betyr mest? - Så lenge oljeprisen er såpass lav, ja. Nedgang i etterspørselen merker nok vi i litt mindre grad enn mange andre. Det er noe volumnedgang, men ikke alvorlig. Vi har en fordel av å ha betjeningsfrie stasjoner. Aarsland avviser at pumpeprisene er tilbake på en opp- og nedjustering hver mandag og torsdag, slik det var i en lang periode tidligere. Men variasjonen vil fortsette - hvilke ukedager prisene skrus opp eller ned er mer uvisst.

Reklame Topp 8 løpesko på gigantsalget