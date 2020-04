Lavpriskjedene satt ned prisene - én ting overrasker ekspert

I forrige uke satte Kiwi ned prisen på 200 varer, før Rema og Extra også fulgte på. Supermarkedene henger derimot langt etter på pris.

Hele 292 kroner skiller Meny på bunn og Kiwi og Rema på delt førsteplass i ukens prissammenligning av matvarer. Det vil si at det er 35,7 prosent dyrere på Meny enn hos de to lavpriskjedene om du går for ukens handlekurv.

- Dette er en bekreftelse på at prisavstanden øker med en gang lavpriskjedene øker konkurransen seg imellom, sier Tom Ystaas, prissjef for Enhver.no.

- Følger ikke opp

Varene i ukens handlekurv er varer Kiwi annonserte at de senket prisene på i forrige uke.

- Kiwi holder ord. Alle de 34 varene som vi har med i denne ukes handlekurv og som det er annonsert en prissenk på, har fått en prisreduksjon, sier Ystaas.

Han er imidlertid overrasket over at verken Spar, Obs eller Meny har justert prisene noe etter lavpriskjedene satte i gang priskonkurransen igjen.

- De følger overhode ikke opp noe som helst, for å prøve å minske forskjellen mellom dem og lavpriskjedene, sier Ystaas.

Det er sjelden han ser så stort prisgap mellom topp og bunn i pristestene, men det er samtidig viktig å huske på at det kun er tilbudsvarer med i ukens handlekurv.

Nesten 400 kroner ned i pris

Selv om det er tilbudsvarer i denne ukens handlekurv, og andre varer enn vi testet prisen på i forrige uke, er det likevel oppsiktsvekkende at handlekurven er hele 388 kroner rimeligere hos Kiwi denne uken.

- De senket jo prisene med 20 prosent, og det viser seg i lommeboken til forbrukerne, påpeker Ystaas.

Rema senket prisene helt likt Kiwi, ifølge Ystaas, og påpeker at Extra følger etter -med få unntak. Likevel kan det være verdt å stille seg spørsmål om alle tilbudene faktisk er så gode som kjedene framstiller det, sier Ystaas, og kommer med et eksempel:

- Denne uken koster Amerikansk gryte med ny emballasje 27,90 kroner hos lavpriskjedene. I uke to kunne du få det til 19 kroner, dog med gammel emballasje, og til 27,20 kroner i uke fem og 27,90 kroner i uke åtte og ni, sier Ystaas.

- Formidabel prisnedgang

En vare som skiller seg ekstra ut blant tilbudsvarene er Norvegia-osten på ett kilo. Den har gått kraftig ned i pris. I uke 9 kostet den 112 kroner hos lavpriskjedene, mens i uke fem var prisen 109 kroner. Nå, i uke 17, er prisen ned i 79,20 kroner.

- Det er en formidabel prisnedgang. Det er et kjempetilbud! sier Ystaas.

STOR PRISNEDGANG: Prisen på Norvegia-osten er satt ned med over 30 kroner siden uke 9. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Lavpriskjedene er imidlertid bortimot identiske på de 34 varene vi har med i denne ukens handlekurv. Extra har imidlertid ikke senket prisen på Makrell i tomat, og kjører med prisen 16,50, mens Kiwi og Rema priser varen til 13,20 kroner.

Det er også noen få andre varer hvor det er forskjell mellom Extra og de to andre lavpriskjedene, men det er jevnt over ikke snakk om mange ørene.

- Lik pris

Kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny sier til Nettavisen at selv om de ikke satte ned prisene på de samme varene som Kiwi, Rema og Copp, gjorde de et annet grep.

- Vi satte i forrige uke ned prisene på alle First Price-produktene. Her har vi lik pris som lavpris, men dette kom ikke med i testen, forklarer hun, og legger til:

- I tillegg vil mange av de andre produktene som konkurrentene har satt ned i pris, komme som tilbudsvarer hos oss. Da vil de ha en pris som er like billig eller billigere enn billigste lavpriskjede.

Samtidig påpeker hun at de har satt ned prisen på 3000 matskattprodukter, samt gir tilbake 10 prosent av kjøpesummen i april til matskatteprodusenter.

Merk at prisene kan ha endret seg noe etter prisundersøkelsen ble gjennomført tidlig denne uken.