Ledende advokatfirma mener MDGs sykkelprosjekt kan være ulovlig: - Veldig

Store deler av kronjuvelene til byrådet, sykkelsatsingen til flere milliarder kroner, kan være ulovlig, mener stort advokatfirma.

OSLO (Nettavisen): – Det er en arrogant holdning fra byrådet overfor dem som faktisk bor i byen, sier Helene Ree Ruden til Nettavisen.

Brakkene og utstyret er klart. Rett over nyttår skal byrådet sette i gang og legge rød asfalt i Gyldenløves gate. Prosjektet er en sentral del av byrådets prestisjeprosjekt om å gi Oslo et komplett sykkelveinett.

Les mer: Småbarnsmødrene Hanne og Vivi vil lenke seg fast for å stoppe MDGs sykkelvei

I lang tid har beboere i området kjempet en hard kamp mot byrådet for å få stoppet prosjektet. Eks-ordfører Fabian Stang har lovet å lenke seg fast når maskinene setter i gang.

– Det er ingen som kjører bil for moro skyld i Oslo.

Nettavisen er avhengig av gode tips fra lesere. Har du et tips til en god sak? Ta kontakt med Nettavisens journalist.

Kan være ulovlig

Men hele prosjektet kan være ulovlig, mener Sands advokatfirma. Det fremgår av et brev de har sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus hvor de ber om en lovlighetskontroll.

Blant feilene kommunen skal ha gjort ifølge advokatfirmaet er:

Saksbehandlingsfeil ved å ikke sende ut varsler til berørte beboere.

Berørte parter har ikke fått uttale seg før vedtaket ble fattet.

Brudd på forvaltningsloven for manglende rett til å bli hørt og manglende klagerett.

Brudd på plan- og bygningsloven om å utarbeide reguleringsplan for prosjektene.

I korte trekk mener kommunen at de kunne gjøre enkeltvedtak, som er langt enklere å gjennomføre uten samme krav til reguleringsplan. En slik plan må på høring, og det må lyttes til næringsliv og beboere. Velforeningen mener byrådet bygger stykkevis og delt for å unngå nettopp slike krav.

Les også: FHI-toppen er god for 70 mill.: Slik ble hun rik

– Dette er vårt siste forsøk. Det er veldig alvorlig hvordan prosessen har foregått, sier Hanne Bismo Mustad til Nettavisen.

Velforeningen har opplevd at mange beboere mener de bør kjempe kampen. I Bydelsutvalget sa alle partiene, utenom MDG, nei til å bygge sykkelveien. Men byrådet valgte å overkjøre bydelsutvalget.

– De ruller ut slike prosjekter helt uten konsekvensanalyse eller å kartlegge hvordan det påvirker folks hverdag. Nå skal det brukes 26 millioner på en gate. Samtidig roper Oslo kommune ut om behov for nødpakker, sier Mustad og legger til:

– Den byen vi bor i, er resultat av mange års utvikling som inkluderer bilen. Nå skal bilen helst fjernes. Men i den bilen sitter det vanlige folk som skal på jobb eller levere unger på trening. Det er ingen som kjører bil for moro skyld i Oslo, sier hun.

Les mer: Eks-rådmann (61) koster kommunen over en million i pensjon hvert år - samtidig håver han inn millionlønn hos sparebank

Se duellen mellom eks-ordfører Fabian Stang (H) og MDG-politiker Arne Haabeth om den omstridte sykkelveien:

– Arrogant

Helene Ree Ruden er med i Velforeningen. Det som provoserer henne mest med prosjektet er hvordan byrådet og kommunen ikke har lyttet til dem som faktisk bor i området.

– Uavhengig av hva politikerne vil gjøre, så forventer vi at spillereglene blir fulgt. Vi er ikke politikere eller advokater, og det har vært mildt sagt vanskelig å benytte seg av de medvirkningsprosessene som skal finnes, sier hun.

- Vi (i FFV) får tilbakemeldinger om en liknende utvikling også i andre bydeler, og mener nå det er på tide å se på den juridiske delen av gjennomføringen.

– Uavhengig av hva politikerne vil gjøre, så forventer vi at de lokaldemokratiske spillereglene blir fulgt. Vi er ikke politikere eller advokater, og det er mildt sagt fryktelig vanskelig å engasjere seg inn i de påvirkningsprosessene som finnes, sier hun.

Da bydelsutvalget hadde spørretime, tok hun med seg barna og stilte spørsmål til politikerne. Men hun opplever ikke å bli hørt.

– Det er ingen som hører. De er ikke interessert i å høre, fordi de har bestemt seg. Da er det jo ingen vits.

Les også: Fredrik Solvang med sylfrekk beskjed til Trygve Hegnar

Hun mener det er en trend med det rødgrønne byrådet at spillereglene ikke følges.

– Det er ganske frustrerende å være innbygger og ikke bli hørt i det hele tatt. I stedet blir man bare avvist. Jeg mener det er en arrogant holdning overfor dem som faktisk bor i byen, sier hun.

Les advokatbrevet her.

Noen av dem det går hardest utover er næringsdrivende. Flere butikker har opplevd at det varene må leveres langt unna butikken ettersom gateparkeringen utenfor er fjernet.

– Næringsdrivende mister adkomst til egen virksomhet, varelevering blir vanskelig, småbarnsfamilier, eldre og funksjonshemmede får ikke hverdagen til å gå opp, skriver velforeningen i et brev.

Les også: Foreldreopprør mot MDG-Lan: – Nå må hun våkne opp

En annen bekymring er at sykkelfelt fører til økt fart og flere trafikkfarlige situasjoner. Gyldenløves gate er veldig bred med fortau og en hestesti i midten med trær. Om gateparkeringen fjernes, vil det skape mye rom i gaten. Ifølge velforeningen er det allerede kartlagt økende biltrafikk i gater som har fjernet parkeringen, og at antallet som bryter fartsgrensen går gjennom taket.

– Målinger fra Eilert Sundts gate viser at den totale biltrafikken gjennom gaten er økt med 70 prosent. Antallet biler som bryter fartsgrensen er gått opp fra 12 prosent i 2016 til 26 prosent i 2018. Trafikkmålingene viser at over dobbelt så mange bilister bryter fartsgrensen etter at Eilert Sundts gate ble åpnet og fikk sykkelvei, står det i brevet.

Nettavisen har i flere dager forsøkt å få svar fra byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) uten hell.

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene