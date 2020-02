Lederavganger gir kostnadssmell for Sbanken

Sbanken har gjort endringer i ledelsen og må ta nedskrivninger som følge av det og salg av misligholdte lån.

Banken opplyser i en børsmelding fredag morgen at den fikk et resultat før skatt på 214,1 millioner kroner i fjerde kvartali fjor. Netto renteinntekter økte med 67,0 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2018.

Men regnskapet tynges også av engangseffekter for nedskriving av såkalte immaterielle eiendeler. Sbnaken har også solgt en portefølje av misligholdte lån og har hatt kostnader tilknyttet endringer i ledelsen. Det har påvirket resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner.

Netto tap i fjorårets siste kvartal utgjorde 49,8 millioner kroner, hvorav 17,4 millioner kroner vedrørte engangssalget av porteføljen med misligholdte lån.

Økt effektivitet

- Banken går nå inn i en fase hvor vi skal dra mer nytte av vår eksisterende kundeportefølje gjennom satsing på kryssalg og økt effektivitet. Vi har initiert et kostnadsprogram som inkluderer en reduksjon i bemanningen innen årsslutt 2020.

- Vi endrer ikke våre finansielle mål, men ved å gjennomføre endringene vi nå iverksetter, vil en egenkapitalavkastning på 14,0 prosent være innen rekkevidde i 2022, sier daglig leder Øyvind Thomassen i Sbanken i børsmeldingen.

Sbanken kunngjorde i forbindelse med tredjekvartalstallene at de vil kutte i antall ansatte. Det er uvisst hvor mange som må slutte.

- Jeg er overbevist om at vi kan drive denne banken mer effektivt. Ved utgangen av neste år vil vi være færre enn i dag. Jeg tror vi kan gjøre ting enklere, med klarere ansvarsdeling. Min oppmerksomhet nå er rettet mot gjennomføring og kryssalg, sa Thomassen i november.

Kundefavoritt

Sbanken har i en årrekke scoret best av de norske bankene innenfor kundetilfredshet og innovasjon, senest i en kåring fra NHH for en drøy uke siden.

Aksjen har ikke hatt noen spesielt god utvikling det seneste året, og kursen på ca. 70 kroner er godt under nivåene fra i fjor vår, se grafen under. Analytikere tror i snitt at kursen kan stige til 80 kroner i løpet av de neste tolv månedene.

SVAK UTVILING: Aksjekursen til Sbanken er ned 6 prosent siden slutten av 2018 og godt under nivåene fra våren 2019. Foto: (Infront)

Markedsverdien av Sbanken ved børsslutt onsdag var 7,53 milliarder kroner. Alle de største aksjonærene i banken er utenlandske fond.

Saken oppdateres.