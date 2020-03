Legemiddel fra Spetalen-eide Vistin Pharma skal testes som korona-medisin

Det norske legemiddelfirmaet sitter på en mulig korona-kur. Testing starter snart.

Legemiddelselskapet Vistin Pharma steg 18 prosent på Oslo Børs fredag. Grunnen var at medisinske tidsskrifter i USA har publisert forskningsartikler om at legemiddelet metformin kan kurere corona, skriver Finansavisen. Forskere som uttaler seg i tidsskriftene mener at metformin ut fra virkningsmekanisme og egenskaper kan ha effekt til behandling av Covid-19.

Med åtte prosent av verdensmarkedet er det norske selskapet Europas eneste større produsent av legemiddelet, som brukes i diabetesmedisin. Finansmannen Øystein Stray Spetalen er hovedaksjonær, med 14 prosent av aksjene i selskapet gjennom Saga Tankers og 4 prosent gjennom Ferncliff.

Nå skal metformin testes som medisin mot sykdom utløst av koronavirus. Vistin Pharma-sjef Kjell Erik Nordby synes dette er spennende, men toner ned optimismen. Han understreker at dette er en hypotese basert på teoretiske betraktninger, og har moderate forventninger.

– Det er teoretisk hold i dette, men det er stykke å gå før man kan ta bølgen, sier Nordby til Finansavisen.

- Like billig som sukker

Skulle teorien ha hold, vil det ta minst 20 måneder å få på plass en produksjonslinje, opplyser Nordby i intervjuet, der han uttrykker bekymring for legemiddelmangel framover. Koronakrisen har vist hvor sårbar verden er for at hele 80 prosent av verdens medisinproduksjon foregår i Asia, mener Nordby, som tror selskapet hans derfor er godt posisjonert med produksjonsanlegg som raskt kan nå alle destinasjoner i Europa.

Noe av det gunstige med metformin, om det skulle være effektivt, er prisen, fremholder han:

– Det er nesten like billig med 1 kilo metformin fra Vistin som en kilo sukker på Rema. Det er høyt volum og lav verdi. Det er selvfølgelig bra for diabetespasienter, og det vil være bra hvis det har effekt på corona ettersom det gir en svært billig behandling, sier Nordby.

