Legemiddelselskap tar av etter vaksinenyhet

Vil be om nødbruk av vaksine i november.

NEW YORK (Nettavisen): Legemiddelgiganten Pfizer opplyser på fredag at de vil søke om tillatelse for nødbruk av deres korona vaksine kandidat rundt tredje uken i november i år.

Dermed ligger det ikke an til at amerikanerne vil få tilgang til noen vaksine før valget 3. november slik Trump har uttrykt håp for, melder CNBC.

Nyheten gjør at Pfizer stiger kraftig på børs. På førhandelen var aksjen opp 2,4 prosent og en time etter åpning er den opp over 2,6 prosent.

Tidslinjen åpner nå for en mulig amerikansk autorisasjon av en koronavirus-vaksine i år, melder CNBC.

U.S. Food and Drug Administration uttalte tidligere denne måneden at de vil ha minst to måneders sikkerhetsdata på halvparten av forsøksdeltakerne før de tillater nødbruk av noen eksperimentell koronavirusvaksine. Pfizer opplyser at de forventer å ha disse sikkerhetsdataene klare den tredje uken i november.

Gratis vaksine i Norge

Tidligere denne uken kom nyheten om at regjeringen har besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen, skriver NTB. Målet er at vaksinen blir tilgjengelig for alle så raskt som mulig når den kommer. Helseminister Bent Høie (H) har sagt at håpet er å kunne begynne å tilby vaksine allerede tidlig i 2021.

- Nå er det slik at Norge gjennom EU-avtalene har tilgang på fire mulige vaksine-kandidater. Vi håper og tror vi får de første leveransene av vaksine, kanskje før nyttår og at vi kan begynne vaksinering like over nyttår, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til Nettavisen.

I en fersk undersøkelse sier 18 prosent av de spurte nei til å ta korona vaksine, noe som tilsvarer rundt en million nordmenn.