Legendarisk Oslo-butikk må stenge etter 92 år

Etter 92 år er det slutt for den velkjente tobakkforretningen, som lenge var drevet av «Stutum»-skuespilleren og «Fjols til fjells»-stjerne.

De Oslo-beboere har helt sikkert gått forbi den, der den ligger på hjørnet av Valkyriegata.

Majoren Tobakkforretning har vært et kjent landemerke i mange år, men onsdag var det slutt. Da ryddet nemlig Bjørn Sand og hans kone, Unni Bernhoft, ut av kiosken etter 92 års drift.

Reaksjonene i kommentarfeltet lot ikke vente på seg, og flere nærbeboere mener det er en synd og skam at kiosken nå forsvinner:

«Takk for alltid like god og vennlig ekspedering , det være seg av Lotto, avis, is eller pølser.»

«Så trist, så trist! En perle av en klassisk tobakksforretning med også salg av perfekte pølser servert med følelse og stil. Takk for at dere har holdt på så lenge Hva skjer med det fine inventaret?»

«Trist. Det var fast 17. mai-tradisjon i familien vår å kjøpe pølse og lompe her, før vi gikk ned Bogstadveien for å se barnetoget», er blant kommentarene fra Majorstuen-beboere.

Når Nettavisen prater med Majorens fungerende daglig leder, Bjørn Simen Sand (sønn av Bjørn og Unni), kommer det frem at tidspunktet for nedstengingen ikke er tilfeldig.

- Det er bedre å være realistisk på hvordan situasjonen er, heller enn å tviholde på noe bare fordi noen synes det er et landemerke og en institusjon. Det er ikke bra for noen parter. Det var jo to måneder det ikke kom folk, dette har jo gått utover alle bransjer.

- Jeg er bare veldig glad for at jeg slipper å permittere masse ansatte. Foreldrene mine er jo pensjonert, så dette går jo bare ut over meg, og jeg skal nok klare meg, sier Simen Sand til Nettavisen.

Han legger også til at familien ønsker å takke alle de trofaste kundene som har vært innom den lille tobakkforretningen over mange, mange år.

Bjørn Hjalmar Sand, som er hans fulle navn, ble født 19. september 1928. Han er både revyforfatter, filmforfatter og skuespiller, men kanskje mest kjent for sin rolle som «Stutum».

Stutum, for øvrig avledet av stut-dum, ble skapt av Bjørn Sand i midten av 1960-årene og dukket jevnlig opp i sketsjer og innslag på fjernsyn og radio frem til begynnelsen av 1990-årene.

Rollefiguren var også en fast innringer i Totto Osvolds radioprogrammer fra 1972 til 1994. De to fikk i 1973 «Spellemannsprisen» for innslagene.

Dum og egoistisk

Karakteren ble svært populær og ga blant annet grobunn til ordet «stutum», som ifølge Wikipedia betegner en «dum, egoistisk og forstokket person». Bjørn Sand selv stod politisk langt unna synspunktene Stutum fremførte.

Men Sand startet sin karriere på revyscenen i 1950-årene og samarbeidet blant annet med revykongene Einar Schanke og Alfred Næss.

Som skuespiller spilte han blant annet i filmer som «Mannen som ikke kunne le» fra 1968» og ikke minst den uheldige husbyggeren Olav Femte i kultklassikeren «Norske byggeklosser» fra 1972. Sand har i ettertid sagt at han ikke var noe begeistret for denne rollen, som egentlig skulle gå til Harald Heide-Steen jr.

Nyinnspillinger

Unni Elisabeth Bernhoft (født 4. mars 1933) spilte i flere filmer på 50-tallet og huskes særlig for rollen som piccolo/hotelleierdatter i klassikeren «Fjols til fjells».

Et morsomt poeng er at både «Norske Byggeklosser» og «Fjols til fjells» er nyinnspilt, henholdsvis i 2018 og 2020. Bjørn Sand og Unni Bernhoft har vært gift siden 1955, og paret har to sønner, produsenten og regissøren Jon Ola Sand, og skuespilleren Simen Sand. Da Unni Bernhofts far revylegenden Bias Bernhoft døde i 1986, tok hun over driften av Majoren Tobakkforretning i Oslo, som altså hadde vært i familiens eie i 90 år.

