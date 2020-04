Legene står i frontlinjen i krigen mot viruset - nå stuper inntektene deres

Fastlege Troels Weis-Fogh er en av dem som har fått merke hva koronakrisen har gjort med antallet som kommer til legen. Nå har han en klar oppfordring.

- Følg med symptomer, oppsøke lege, og gå på kontroller du bør gjennomføre, sier fastlegen, som jobber ved Christianslund legekontor i Fredrikstad.

Han forteller at mange kvier seg til å gå til legen for tiden, både kronisk syke, eldre og folk utenfor risikogruppen.

- De fleste legesentrene har gode retningslinjer for hvem som får komme inn og ikke, og det har vist seg å fungere bra, sier han.

Omsetningssvikt

Mindre pågang på legesentrene gir imidlertid utslag i inntekten for de som er i førstelinjen og utsetter seg selv for risiko når de tar inn pasienter.

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen, sier at fastlegene de har vært i kontakt med rapporterer om en nedgang på 30-50 prosent i dagsomsetningen.

- De bruker nå i større grad video- og telefonkonsultasjoner, og når legene skal gjøre færre fysiske undersøkelser, ta blodprøver og lignende, gir det lavere inntekter, forklarer han.

Det er nemlig prosedyrer og undersøkelser gjort i tilknytning til konsultasjonene som bidrar til inntektene, disse blir det vesentlig mindre av nå grunnet smittevernstiltakene.

- Mange pasienter har også unnlatt å møte til kontrolltimer, som kanskje kan bunne i smittefrykt. Men det er viktig for oss å påpeke at det er trygt å gå til fastlegen, bare du avklarer det på forhånd. Det er ingen grunn til å utsette legetimer du har behov for, sier han.

Ifølge en rapport fra Helsedirektoratet, anslås det at fastlegene tapte 68,5 millioner kroner i uke 12 i år sammenlignet med samme uke i fjor.

Frykter for å bli smittet

Weis-Fogh sier at reduksjonen av omsetningen Klev nevner, også gjelder for hans del.

- Det kan jeg bekrefte, men samtidig er vi veldig heldige som har jobb. Det er mer synd på dem som faller helt utenfor, sier han.

Samtidig trekker fastlegen fram at det til tross for færre pasienter, er større risiko for dem å være på jobb nå enn før.

- Vi er i frontlinjen og utsetter oss for risiko, før vi drar hjem til familiene våre, sier han, som forteller at den følelsen har han kjent mye på.

- Vi har tidligere hatt pasienter her som har hostet og sagt de har vært i Østerrike og Nord-Italia, legger han til.

Da Nettavisen snakket med Weis-Fogh i midten av mars, snakket han også om smittefrykten.

– Er du redd for å bli smittet selv?

– I begynnelsen så følte vi oss litt utsatt, men folk er stort sett veldig opplyste nå. Det er veldig viktig at folk følger nasjonale råd om håndvask, ikke å reise, unngå nærkontakt med andre mennesker og så videre, sa han og la til:

– Hvis vi her på kontoret blir smittet og må i karantene, så må vi stenge hele legekontoret. Det vil ramme flere tusen pasienter. Vi har blant annet mange eldre her som regelmessig trenger oppfølging. Så dette er skrekkscenarioet, sier Weis-Fogh.

Han viser til smittestatistikken i Norge, med under 200 døde, som er lite sammenlignet med Belgia som har over dobbelt så mange innbyggere som Norge.

- Der har de 5800 døde av koronaviruset, og overfører vi det til norske forhold om vi ser det i sammenheng med innbyggertallet, betyr det at vi kunne hatt 2900 døde i Norge. Dette betyr at tiltakene den norske regjeringen har innført fungerer, sier han.

Liten pågang for videokonsultasjon

Etter at koronakrisen inntraff Norge, begynte en del fastlegekontor å tilby videokonsultasjoner. Dette til tross - Weis-Fogh forteller at det er noen som benytter seg av tilbudet.

- Pågangen har vært ganske liten. Stort sett er det folk som er i jobb som trenger sykemelding som benytter seg av videokonsultasjonene, forteller han.

- Og man mister så mye når du ikke ser hele mennesket under konsultasjonen, noe som er vanskelig under en videokonsultasjon. Men det fungerer jo greit, sier han, som håper vi snart kan få en vaksine mot viruset.

Fastlegen trekker også fram risikoen ved å ikke oppsøke lege - enten ved å ta kontakt på video eller få en konsultasjonstime på legekontoret. Spesielt om du sitter mye i ro under koronakrisen.

- Det blir negativt, fordi om du sitter veldig mye i ro hjemme, øker også risikoen for stillstand i blodet som kan føre til blodpropp og komplikasjoner av det, sier han. ​

Han trekker fram hvor viktig det er å bevege seg i hjemmet og gjøre diverse øvelser. Weis-Fogh viser til at trening har vist seg å ha positiv effekt som et supplent til behandling og forebygging av flere sykdommer.

Samtidig mener fastlegen vi må tenke på ensomheten som mange enslige og eldre kan føle på under denne krisen.

- Ensomheten kan bli veldig stor, og det er viktig at vi holder kontakt gjennom internett og tar en telefon til folk vi vet sitter alene, oppfordrer Weis-Fogh.