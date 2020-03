Legger press på Raja: Krever 1 milliard kroner til medier i krise

– For staten er det økonomisk bedre at en journalist får lønn for å gå på jobb enn dagpenger for å gå hjemme.

Spredningen av koronaviruset og de påfølgende tiltakene fra regjeringen har ført til den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 1930-årene og full krise i norsk økonomi. Heller ikke norske mediehus har blitt skånet for krisen, og nå ber Mediebedriftenes Landsforening (MBL) kulturminister Abid Raja (V) om å komme på banen.

– Informasjonsbehovet i befolkningen har trolig aldri vært så stort, samtidig som vi ser en dramatisk nedgang i annonseinntektene til mediene. Denne dualiteten er kritisk for norske medier i en tid som denne, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Hun peker på at 95 prosent av norske mediebedrifter på kort tid har opplevd at annonsører har kansellert bestillinger. Som eksempel viser Øgrey til at Dagens Næringsliv tirsdag kun hadde én annonse i papiravisen.

– Da sier det seg selv at det haster for bransjen, og vi trenger en tiltakspakke nå, sier mediedirektøren.

Vil ha omfattende mediepakke fra Raja

Øgrey og MBL foreslår en tiltakspakke verdt 1 milliard kroner for å sikre at mediehusene får beholde journalistene på jobb i krisetider:

600 millioner kroner som følge av bortfall av annonseinntekter.

– På samme måte som Raja ga 900 millioner kroner til Kultur-Norge som følge av bortfall av inntekter for billettsalg og deltakeravgift, trenger Medie-Norge 600 millioner kroner på grunn av bortfallet av annonseinntekter, sier Øgrey.

– Her kan det legges inn flere tiltak, for eksempel akutt hjelp til medier med ekstremt dårlig likviditet og ordninger som kan sikre at mediene fortsatt har journalister om bord, sier MBL-direktøren.

– Vi er veldig glade for at mediehusene har fått utsettelse på innbetaling av arbeidsgiveravgift. MBL krever et midlertidig fritak de neste fire månedene, sier Øgrey.

MBL-direktøren mener det haster med en tiltakspakke, og viser til at 33 prosent av mediebedriftene i forrige uke rapporterte at de hadde gjennomført permitteringer. Hun mener at tidlige tiltak på kort sikt vil avhjelpe situasjonen på lengre sikt.

– Annonsefallet rammer bredt. Det er tøffe tak, og en ekstremt krevende situasjon. De som har lite penger på bok og som er relativt nystartet, for eksempel Medier24, er mer sårbare. Alle rapporterer om fall, og for de papirtunge avisene er dette spesielt dramatisk, sier Øgrey.

Fakta Her er hele tiltakslisten til MBL ↓ En bredere ordning enn dagens mediestøtte er nødvendig for å avhjelpe den dramatiske inntektssvikten vi ser i både store og små mediehus. En refusjonsordning for tapte annonseinntekter vil være et godt tiltak.

Utsatt arbeidsgiveravgift må omgjøres til midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift for mediene. Dette tiltaket vet vi virker direkte inn på medienes evne til journalistisk produksjon.

Mediehusene opplever en dramatisk nedgang i annonseringen. Stat og kommune, statlige og kommunale organer bør anmodes om å bruke annonser i norske redigerte medier til å nå frem til befolkningen.

Få definert avisdistribusjon og avistrykkerier som samfunnsviktig virksomhet på linje med medier. Omtrent en tredjedel av papiravisleserne og -abonnentene bruker kun papiravisen som lokal informasjonskilde. Dette gjelder særlig eldre.

Tilgang til informasjon og trygghet for journalister. Journalister må sikres tilgang til den informasjonen de har behov for, og de må sikres nødvendig beskyttelsesutstyr, herunder mulighet til desinfeksjon av utstyr, slik at de på en trygg måte kan gjøre jobben. Det må sørges for at journalister raskt kan bli testet for smitte.

Kulturministeren avventer

Nettavisen Økonomi har sendt MBLs tiltakskrav til kulturminister Abid Raja (V), som på stående fot ikke kunne love noe som helst. I en e-post skriver Rajas politiske rådgiver Emma Lind følgende:

–Vi har dessverre ikke så mye utfyllende å komme med akkurat nå annet enn å si at Kulturdepartementet er kjent med situasjonsbeskrivelsen som Øgrey skisserer på vegne av mediene, og vi har fått innspill fra flere aktører til ulike tiltak som vi nå vurderer så raskt vi kan.

Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen, mener tiltakene Øgrey og MBL skisserer er smarte.

– Etter min mening er det et billig og effektivt tiltak at journalister som ellers ville blitt permitterte, kan fortsette få jobbe, sier Stavrum og fortsetter:

– For staten er det økonomisk bedre at en journalist får lønn for å gå på jobb enn dagpenger for å gå hjemme. Å sende folk ut i arbeidsledighet er dårlig økonomisk politikk fordi det også har uheldige langsiktige konsekvenser for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsplassen.

ENKELT VALG: Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum mener kulturminister Abid Raja (V) bør prioritere å hjelpe mediebransjen i en kortsiktig krise. Foto: Paul Weaver

Stavrum peker på at koronakrisen ikke akkurat har gitt mediene mindre arbeid, og at leserne har et umettelig behov for informasjon i krisetider som denne.

– Vi ser på lesertallene at det aldri har vært større interesse for journalistikk og mer behov for kritisk, undersøkende journalistikk. Mediene har et kortsiktig inntektsproblem, og det blir feil om mediemangfoldet blir erstattet av kun NRK, sier Stavrum.

