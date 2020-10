Legger seg langflat etter «jævla sviker»-uttalelse

Ap-politiker Andreas Halse legger seg langflat etter han kalte Jan Bøhler for en «jævla sviker».

Stortingsrepresentant Jan Bøhler kunne torsdag opplyse om at han har meldt overgang til Senterpartiet. Samme dag sto førsteplassen i Oslo Sp klar, og en stolt Trygve Slagsvold Vedum ønsket han velkommen til partiet.

Internt i Ap har det imidlertid skapt store reaksjoner. Andreas Halse var én av dem som gikk lengst. På Twitter skrev han: «For en jævla selvopptatt sviker.»

Kort tid etter Jan Bøhler takket nei til å toppe for Ap i Oslo, advarte han partiet som gjest i suksesspodkasten Stavrum & Eikeland:

Klokken 11.00 holdt Senterpartiet og Jan Bøhler en pressekonferanse. Der var Bøhler tydelig berørt av uttalelsen, og var gråtkvalt da han svarte på spørsmålet fra journalisten om uttalelsen.

– Jeg hadde håpt at vi kunne skilles som venner, sa Bøhler som svar på kritikken fra tidligere Ap-kolleger.

– Angrer

Kort tid etterpå går Halse ut på Facebook og legger seg langflat for uttalelsen.

BEKLAGER: Ap-politiker Andreas Halse beklager etter å ha kalt Jan Bøhler en «jævla sviker». Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

– Jeg er lei meg for at jeg kom med så harde ord om Jans valg. Jeg satte uendelig stor pris på Jan da han kom tilbake inn i Oslo Ap. Han var energisk og opptatt av de viktige sakene i verden, skriver Halse på Facebook og legger til:

– De siste årene har jeg vært dypt uenig i hans holdning til partidemokrati og til det å være tillitsvalgt for et parti. Det var likevel feil meg å beskrive han med sånne ord. Først og fremst fordi jeg bidro til å senke den politiske debatten ned på et nivå hvor den ikke bør være. Det angrer jeg på.

Nettavisen stilte Jan Bøler følgende spørsmål:

- Hva vil du gjøre for å bli forsont med tidligere Ap-kolleger som kaller deg «sviker»?

- Jeg vil bare si at jeg skulle ønske vi kunne skilles som venner og være storsinnet mot hverandre, sier Bøhler til Nettavisen.