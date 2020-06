Legger seg paddeflat etter å ha brukt ordet «indianer»: – Det er helt latterlig

- I denne typen saker er det som oftest en eller annen gruppe som taler på vegne av andre som ikke engang har bedt om det, sier Frps Jon Helgheim.

Det handlet egentlig om barn i Holmlund barnehage som var ute og lekte i det som lokalt blir kalt «indianerskogen». I artikkelen skrev avisen om barna som «jaktet på indianere» og lagde «indianerlyder». Alt velkjent som del av den tradisjonelle leken cowboy og indianer.

Men det ble for meget for enkelte lesere. Dermed legger redaktør Lars Kristian Seierstad seg paddeflat og beklager bruken av ordet.

Paddeflat

– Her er det bare å si unnskyld. Vi har ikke fulgt med god nok i timen, og tenkte ikke over at begrepet «indianer» kunne oppfattes som krenkende da vi brukte det i saken. Dette burde vi fanget opp og formulert annerledes, sier Seierstad i en artikkel i Stangeavisa.

UNNSKYLD: Redaktør i Stangeavisa, Lars Kristian Seierstad beklager for å ha brukt ordet «indianer». Foto: Skjermbilde

Det var i 2017 Store norske leksikon (SNL) fjernet ordet, og endret det til «den amerikanske urbefolkningen». Språkrådet har imidlertid ikke sett grunn til å fraråde bruken av ordet.

På spørsmål fra Nettavisen opplyser redaktøren at han ikke ønsker å si noe om personen som klaget inn bruken av ordet var en indianer eller ei.

– Vi har anonymisert kilden som klager til Stangeavisa, og jeg kan ut fra presseetiske hensyn ikke kommentere hvilken etnisk bakgrunn vedkommende har, sier Seierstad til Nettavisen.

Ikke første gang

Det er ikke første gang det har vært harde fronter i diskusjonen om indianere. I 2017 skapte det kraftige reaksjoner da finansminister Siv Jensen (Frp) la ut et bilde av seg selv i indianerkostyme på en intern fest i Finansdepartementet.

Det vakte oppsikt da Siv Jensen la ut dette bildet i sosiale medier, hvor hun var på høstfest hos Finansdepartementet, utkledd som indianer. Siv Jensen indianer. Foto: Privat

Skuespiller Ulrikke Falch, kjent for rollen Vilde i TV-suksessen Skam sa at «Menneskers kultur er ikke et kostyme».

Det har også vært jevnlig diskusjon i USA omkring indianerne og hva som er krenkende. Fotballaget Washington Red Skins er oppkalt etter indianere, og baserer seg på den antatte kroppsmalingen indianere brukte i krigføring. Imidlertid viste en undersøkelse gjort av storavisen Washington Post at 90 prosent av indianere ikke var brydd av navnet.

– Er ikke det å beklage dette ordet en løsning på et problem som ikke eksisterer?

– Vi tar utgangspunkt i at noen av leserne våre har opplevd dette som krenkende og sårende. At ordet «indianer» også er tatt ut av norske offisielle ordbøker underbygger at dette ikke er en betegnelse som skal brukes. Derfor står vi fast på at vi beklager bruken av dette ordet, sier redaktøren i Stangeavisa.

Etterlyser ryggrad

Den siste tiden har det vært flere debatter om symbolikk. Et opprop for å fjerne statuene av Ludvig Holberg og Winston Churchill i Oslo har fått over 4.000 signeringer. En MDG-politiker reagerte på et maleri i bystyret i Bergen. I utlandet har det gått enda hardere for seg, hvor statuer er blitt revet ned av aktivister.

Frp-topp Jon Helgheim har den siste tiden engasjert seg i flere av debattene om rasisme og holdninger. Han mener denne typen beklagelser er «latterlig», og etterlyser at folk setter ned foten for denne utviklingen.

– Det er bare trist at debatten skal søles til på denne måten. Vi skal ha et sunt og konstruktivt antirasistisk arbeid. Men det er ikke noe problem å kalle en indianer for en indianer. Jeg har ikke hørt noen indianere som er opprørt over det begrepet, sier Helgheim til Nettavisen.

LATTERLIG: Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim mener det er latterlig å legge seg flat og beklage for å bruke ordet «indianer». Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Men hvem er det da som reagerer på ordet?

– I denne typen saker er det som oftest en eller annen gruppe som taler på vegne av andre som ikke engang har bedt om det. Men slike saker får folk til å falle av. Det blir bare for dumt, sier en oppgitt Helgheim.

Han mener både redaktører bør sette ned foten for denne typen argumentasjon og «skaffe seg en ryggrad».

– Hvis man drar denne linjen der helt ut, må vi slutte å snakke helt til slutt. Du kan finne og grave i betydningen av hvert enkelt ord, og noen kan alltids bli krenket for ethvert begrep. Men slik kan vi ikke holde på. Det er bare de på ytterste ytterkant som lager bråk av at noen har sagt ordet «indianer».

– Da må redaktørene skaffe seg litt ryggrad, og heller ta opp det som betyr noe, sier han.