Leie av el-sparkesykkel kan koste deg tusenvis av kroner

Selv om det kan virke fristende å bruke el-sparkesykkel som framkomstmiddel, kan det fort bli en dyr affære.

Bor du i Oslo og har vært i sentrum i løpet av de siste månedene har du garantert sett dem. De ligger spredt overalt og folk kommer kjørende på dem i full fart.

- El-sparkesykkelen er betydelig billigere enn for eksempel en taxi-tur i sentrum, og faktisk billigere en enkeltturer med Ruter i sone 1 i Oslo også, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank i en pressemelding.

Kan koste deg 4-5000 kroner

Det mange kanskje ikke tenker på, er hvor dyrt det faktisk er å bruke dem mye. Det er imidlertid store prisforskjeller på de ulike selskapene, men ut fra Danske Banks utregninger viser det seg at det kan fort bli veldig kostbart.

- Ulempen er at det er høye kostnader for å starte hver tur hos enkelte av aktørene, så uansett om du kun skal kjøre et par hundre meter, vil det koste litt. Det betyr at kostnadene fort kan gå i taket hvis du bruker den hyppig, sier hun.

Leier du en el-sparkesykkel 30 ganger i løpet av en måned har du brukt mer penger enn det koster for et ordinært månedskort hos Ruter, skriver Danske Bank, som har sjekket prisene.

MANGE TILBYDERE: Det finnes flere typer el-sparkesykler du kan leie i Oslo. Dette er én av typene. Foto: Espen Teigen

Et annet eksempel, som viser hvor kostbart det kan bli, er at det vil koste deg rundt 1000 kroner dersom du bruker den to små turer daglig i løpet av en arbeidsuke, gjennom en hel måned.

Gjør man dette gjennom hele vår- og sommersesongen kan man altså ende opp med å betale 4-5000 kroner, ifølge Danske Banks utregninger.

Store prisforskjeller

Alle har de sparkesykler, og alle har de en egen app. Du skanner en QR-kode, som det så fint heter, og med et par tastetrykk er du på vei.

Da Nettavisen sjekket prisene i mai så vi at det var store forskjeller på både pris og kvalitet. Merk imidlertid at det har kommet flere selskaper etter testen ble gjort.

Her er en oversikt over prisene da Nettavisen undersøkte dette i mai:

Tier: Med en pris på 10 kroner for å låse opp sykkelen, og 1,50 kroner per minutt kommer Tier billigst ut i Nettavisens prissammenligning.

Voi: For å låse opp sykkelen er samme prisen, nemlig 10 kroner, men du må ut med 2 kroner i minuttet.

Flash: Prisstrukturen er lik for å låse opp sykkelen, nemlig 10 kroner, men Flash tar 3 kroner i minuttet. Flash viste seg å være dyrest i Nettavisens prissammenligning.

Ryde: Oppstartsprisen er på 10 kroner og minuttprisen er to kroner.

Zvipp: Oppstartsprisen er 10 kroner og minuttprisen er to kroner.

Legevakta får inn flere sparkesykkelskader

I mai ble det kjent at det kommer inn én skade per døgn i gjennomsnitt knyttet til el-sparkesykkel i hovedstaden, ifølge tall fra skadelegevakten i Oslo.

Det tilsvarer 5 prosent av alle registrerte skader siden 1. april, opplyser Oslo universitetssykehus overfor Shifter.

Av dem som har oppsøkt skadelegevakten, er to tilfeller alvorlige, sju moderate og 28 lettere skadd.

– Tallene gir en indikasjon på at dette er en utvikling vi skal følge med på, sier Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Vegdirektoratet til NTB.

I USA er det registrert over 1.500 skader på el-sparkesykler, inkludert fire bekreftede dødsfall.

I Norge ble små elektriske kjøretøy lovlig for første gang i fjor. Siden da har el-sparkesykler blitt stadig vanligere. Flere aktører tilbyr også utleie av el-sparkesykler i flere norske byer, skriver VG.

Ingen promillegrense for el-sparkesykkel

Til tross for at det kommer inn mange skadde på grunn av el-sparkesykler i Oslo, slutter ikke folk å bruke dem. Det er også lovlig å bruke disse sparkesyklene med promille.

Mens man mister lappen bare for å sette seg i førersetet på en bil med promille, finnes det ingen lovfestet promillegrense på elsparkesykkel og ståhjuling, meldte NTB i starten av juni.

– Det er opp til ditt eget skjønn å vurdere om du er i stand til å bruke redskapet. Det er heller ingen aldersgrense. Barn ned i lav alder kan kjøre, det er opp til foreldrene, forklarer seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk til NTB.

Fram til i fjor ble små elektriske kjøretøy regnet som motorvogn, og da gjaldt samme promillegrense som for bil. Man risikerte altså å miste lappen om man kjørte dem i fylla.

